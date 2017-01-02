İzmir’de fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada demir eritme kazanının belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı.

İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada demir eritme kazanının belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikası Ege Demir’de bulunan demir eritme kazanı, bugün saat 11.30’de belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama anında kazan yakınındaki 4 işçi yaralandı. Bazı işçiler ise patlamadan hafif sıyrıkla kurtuldu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulansın geldiği fabrikada yanık yarasıyla yaranan işçiler Musa Altsoy, Cihan Karanlıkdere, Selim Altıcı ve Cemal Alakuş, Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif sıyrıklarla olayı atlatan bazı işçiler ise ayakta kontrol edildi.

AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu diğerlerinden ağır olan Musa Altsoy, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’ne, Cihan Karanlıkdere ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ambulans helikopterle sevk edildi. Ambulans helikopterin yaralıları almak için indiği hastanenin yakınında bulunan futbol sahasının kapısının açılması için bir süre güvenlik görevlisi beklendi. Tedaviye alınan 4 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

4 YARALIDA YANIKLAR BULUNUYOR

İzmir’in Aliağa İlçesi’ndeki bir fabrikada bugün saat 11.30’da meydana gelen patlamanın, sızan sıvı çeliğin bakır kalıba dökülüşü sırasında meydana geldiği belirtildi. Patlamayla birlikte yangın çıktığı ifade edildi.

Yaralananlardan Musa Altsoy olarak belirtilen kişinin adının Musa Altınsoy, Selim Altıcı’nin ise Selim Sağaltıcı olduğu ifade edildi. Yaralılar Musa Altınsoy (41), Cihan Karanlıkdere (23), Selim Sağaltıcı ve Cemal Alakuş’un (47) vücutlarında 2’nci ve 3’üncü derece yanıklar bulunduğu belirtildi.

Ambulans helikopterle sevk edilen Karanlıkdere ve Altınsoy İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, Selim Sağaltıcı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Cemal Alakuş’un tedavisi ise Aliağa Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.

İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ

İzmir’in Aliağa İlçesi’ndeki fabrikada meydana gelen patlamada ağır yaralanan 4 işçiden Musa Altınsoy, tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

DHA