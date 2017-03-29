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İzmir’de iki ayrı patlama: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Buca İlçesi'nde bir otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme yaparken, yakındaki bir çöp konteynırında da patlama meydana geldi.
03:0529 Mart 2017
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İzmir’de iki ayrı patlama: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Buca İlçesi'nde bir otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme yaparken, yakındaki bir çöp konteynırında da patlama meydana geldi.

Buca İlçesi Fırat Mahallesi’nde bugün saat 02.00 sıralarında bir otomobilde, patlama meydana geldi. Patlamada, araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaparken, yaklaşık 300 metre mesafede, bir çöp konteynırında ikinci bir patlama meydana geldi.

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Olayın terör olayı olduğu üzerinde duran polis, telsizden çöp konteynırladan uzak durulması konusunda uyarı yaptı. DHA

Son güncelleme: 04:1329.03.2017
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