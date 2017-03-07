İzmir’de rehine krizi

İzmir'in Konak ilçesinde, bunalıma giren bir kişi iki çocuğunu rehin aldı. Yaklaşık 1 saat direnen şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, bunalıma giren bir kişi iki çocuğunu rehin aldı. Yaklaşık 1 saat direnen şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Saygı Mahallesi 2772 sokakta bir evin önünde meydana geldi. İddialara göre bunalıma giren Y.Ç., elindeki bıçakla iki çocuğunu rehin aldı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler Y.Ç.’yi ikna etmeye çalıştı. Uzun bir süre ikna olmayan Y.Ç.’yi polis ekipleri biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan Y.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA