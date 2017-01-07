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İzmir’de yoğun kar yağışı etkili oldu

İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İzmir-Manisa Karayolu'nun Sabuncubeli mevkiinde ve Bornova'nın Evka-4, Evka -3 Mahallerinde yoğun kar yağışı ulaşımı güçleştirdi.
08:377 Ocak 2017
Gündem
İzmir’de yoğun kar yağışı etkili oldu
İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İzmir-Manisa Karayolu'nun Sabuncubeli mevkiinde ve Bornova'nın Evka-4, Evka -3 Mahallerinde yoğun kar yağışı ulaşımı güçleştirdi.

Hava sıcaklığının 1-2 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Evka-4 Mahallesi Muhtarı Süleyman Ferah, “İzmir’e sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Belediye ekiplerinin çalışması sürüyor. Şuan için herhangi bir olumsuzluk yok” dedi.

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İzmir’de doğup büyüdüğünü söyleyen Mümin Çımaz ise, “İzmir doğumluyum, ikinci kez kar yağdığını görüyorum. İzmirliler olarak kar yağışı bize ilginç geliyor” diye konuştu.

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İzmir’de kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.

DHA

Son güncelleme: 09:2207.01.2017
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