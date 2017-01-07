İzmir’de yoğun kar yağışı etkili oldu

İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İzmir-Manisa Karayolu'nun Sabuncubeli mevkiinde ve Bornova'nın Evka-4, Evka -3 Mahallerinde yoğun kar yağışı ulaşımı güçleştirdi.

İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İzmir-Manisa Karayolu'nun Sabuncubeli mevkiinde ve Bornova'nın Evka-4, Evka -3 Mahallerinde yoğun kar yağışı ulaşımı güçleştirdi.

Hava sıcaklığının 1-2 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Evka-4 Mahallesi Muhtarı Süleyman Ferah, “İzmir’e sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Belediye ekiplerinin çalışması sürüyor. Şuan için herhangi bir olumsuzluk yok” dedi.

İzmir’de doğup büyüdüğünü söyleyen Mümin Çımaz ise, “İzmir doğumluyum, ikinci kez kar yağdığını görüyorum. İzmirliler olarak kar yağışı bize ilginç geliyor” diye konuştu.

İzmir’de kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.

DHA