İzmir’de yoğun kar yağışı etkili oldu

Hava sıcaklığının 1-2 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Evka-4 Mahallesi Muhtarı Süleyman Ferah, “İzmir’e sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Belediye ekiplerinin çalışması sürüyor. Şuan için herhangi bir olumsuzluk yok” dedi.
İzmir’de doğup büyüdüğünü söyleyen Mümin Çımaz ise, “İzmir doğumluyum, ikinci kez kar yağdığını görüyorum. İzmirliler olarak kar yağışı bize ilginç geliyor” diye konuştu.
İzmir’de kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.
DHA