İzmir’den son dakika haberi! Yakalanacağını anlayınca boğazını kesti

İzmir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, Türkiye genelinde eş zamanlı eylemler yapmak için hazırlık yapan bölücü terör örgütü PKK'nın kente gönderdiği örgüt üyesi Sinan D. ile ona yardım eden 5 kişi yakalandı. Örgüt üyesi Sinan D., yakalanacağını anlayınca boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK’nın Türkiye genelinde eş zamanlı eylemler yapacağı ve büyük kentlere eylemleri gerçekleştirecek teröristleri gönderdiği bilgisi üzerine, harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İzmir’de eylem yapacağı belirlenen örgüt üyesi Sinan D.’nin, Buca ilçesindeki bir evde kaldığı belirlendi.

ÖRGÜT ÜYESİNDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Ayrıca Sinan D.’nin izini kaybettirmek amacıyla farklı adreslerde konakladığı anlaşıldı. Eylem için keşif çalışması da yaptığı tespit edilen Sinan D.’nin kaldığı eve, ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yakalanacağını anlayan örgüt üyesi, bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.

Kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, yaralı haldeki teröristi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki tedavisinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Sinan D. sorguya alındı.

Teröristin sorgusu doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler Sinan D.’ye yardım eden 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Tapu Müdürlüğü’nde görev yapan 2 memur ile bir üniversite öğrencisinin de bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Sinan D.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA