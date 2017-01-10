İzmir’de yarın okullar tatil mi? (11 Ocak Çarşamba) İzmir’de kar tatili durumu nedir?

İzmir'de kar yağışı sebebiyle çeşitli ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Peki İzmir'de yarın okullar tatil olacak mı? İzmir Valisi Erol Ayyıldız'dan açıklama var mı?

İzmir'de kar yağışı sebebiyle çeşitli ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Peki İzmir'de yarın okullar tatil olacak mı? İzmir Valisi Erol Ayyıldız'dan açıklama var mı?

İzmir’de bugün kar yağışı nedeniyle çeşitli ilçelerde okullar tatil edildi. İzmir’in Karaburun, Bergama ilçelerinde bugün için kar tatili ilan edildi ve eğitime bir gün ara verildi. Peki İzmir’de yarın okullar tatil olacak mı? İzmir Valisi Erol Ayyyıldız Twitter’dan bir açıklama yaptı mı? İşte İzmir’de hava durumu ve kar tatili ile ilgili son durum.

YARIN KAR TATİLİ ZOR!

İzmir valiliğinin resmi Twitter hesabında henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Aynı şekilde İzmir Valiliği internet sitesinde de kar tatili ya da İzmir’de yol ve hava koşullarıyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Meteorolojinin verilerine göre de yarın yani 11 Ocak Çarşamaba günü İzmir’de kar yağışı beklenmiyor. Çarşamba ve Perşembe günleri yağmur yağacağı belirtiliyor.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İzmir’de sıcaklık mevsim normallerinin altına düşmüş durumda. MGM’nin hava tahminlerine göre yarın ve ertesi gün yani ÇArşamba ve Perşembe günleri İzmir’de yağmur bekleniyor. Meteoroloji Cuma günü için az bulutlu Cumartesi içinse yağmurlu hava tahmininde bulunuyor.