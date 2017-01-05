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İzmir’deki hain saldırıda şehit düşen kahraman polis: Fethi Sekin

İzmir Bayraklı'da bulunan adliye önünde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polis memurunun kimliği belli oldu. Dikkati sayesine daha büyük bir facianın önüne geçen şehit polisin isminin Fethi Sekin olduğu belirtildi.
18:285 Ocak 2017
Gündem
İzmir’deki hain saldırıda şehit düşen kahraman polis: Fethi Sekin
İzmir Bayraklı'da bulunan adliye önünde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polis memurunun kimliği belli oldu. Dikkati sayesine daha büyük bir facianın önüne geçen şehit polisin isminin Fethi Sekin olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı, “Şehit olan polis için, “Adliye önünde 8-10 yıldır trafiği tanzim eden sevdiğimiz bir arkadaşımızdı” demişti.

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İşte şehit polis memuru Fethi Sekin…

YARALILARIN İSMİ BELLİ OLDU

İzmir’deki terör saldırısında yaralanan 4 kişinin ismi belli oldu. Yaralılardan durumu ağır olan, Avukat Bülent Karagöz (Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı) Avukat Gökhan Merthol, Avukat Cansu Güler, polis memuru Mehmet Ali Gökçe olarak belirtildi.

Yanlarında da 2 adet kaleşnikof tüfek ve 8 el bombası ele geçirildi.

Saldırı sonrası teröristlerin yanlarında roketatarla birlikte, 2 adet kaleşnikof tüfek ve 8 el bombası ele geçirildi.

Saldırı sonrası teröristlerin yanlarında roketatarla birlikte, 2 adet kaleşnikof tüfek ve 8 el bombası ele geçirildi.

Son güncelleme: 19:0205.01.2017
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