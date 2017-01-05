İzmir’deki hain saldırıda şehit düşen kahraman polis

İzmir Bayraklı'da bulunan adliye önünde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polis memurunun kimliği belli oldu. Dikkati sayesine daha büyük bir facianın önüne geçen şehit polisin isminin Fethi Sekin olduğu belirtildi.

İzmir Bayraklı'da bulunan adliye önünde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polis memurunun kimliği belli oldu. Dikkati sayesine daha büyük bir facianın önüne geçen şehit polisin isminin Fethi Sekin olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı, “Şehit olan polis için, “Adliye önünde 8-10 yıldır trafiği tanzim eden sevdiğimiz bir arkadaşımızdı” demişti.

YARALILARIN İSMİ BELLİ OLDU

İzmir’deki terör saldırısında yaralanan 4 kişinin ismi belli oldu. Yaralılardan durumu ağır olan, Avukat Bülent Karagöz (Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı) Avukat Gökhan Merthol, Avukat Cansu Güler, polis memuru Mehmet Ali Gökçe olarak belirtildi.