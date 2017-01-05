Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
İzmir'de Bayraklı'da bulunan adliyenin giriş çıkış kapısı yakınlarında iki bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama sonrası teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

(Fotoğraflar: DHA, Twitter ve televizyon görüntüsü)
Çatışmada 2 terörist öldürüldü, kaçan 1 terörist aranmasına devam edildiği öğrenildi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre bir polis şehit oldu, 11 kişi de yaralandı.
Bombalı araçla düzenlenen saldırı sonrası çatışma çıktı. Çatışma sırasında saldırıyı düzenleyen 3 teröristten 2’si öldürüldü. Kaçan 1 teröristin aranmasına devam edildiği açıklandı. Öldürülen teröristlerin bulunduğu alana kimse yaklaştırılmıyor.
Bomba imha ekipleri teröristlerin üzerinde bulunması muhtemel bomba düzeneklerine yönelik inceleme yapıyor. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre saldırıda 11 kişi yaralandı. Saldırı sonrası geçici yayın yasağı getirildi.
İşte İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler...
İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler
DİĞER GALERİLER
DİĞER GALERİLER

Evsiz kadına büyük sürpriz

CES teknoloji fuarı başladı

Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Bu adamı hiç rüyanızda gördünüz mü?

Faraday Future, geleceğin otomobilini görücüye çıkardı

2017’de uzayda neler yaşanacak?

Dünyada kadın ve erkek saç kesim fiyatları

Hastalıklardan koruyan besinler

Reina saldırısı gazete manşetlerinde

İşte Türkiye'de en çok öldüren hastalık

Ortaköy'de gece kulübüne terör saldırısı

Japonya'nın fantezi odalarında neler oluyor?

Tırnak diplerindeki beyazlara dikkat!

Dünyanın en pahalı 15 savaş makinesi

30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken besinler

Şeker tüketince vücutta bakın neler oluyor

2016'nın en zengin milyarderleri

NASA'nın 2016'da çektiği en iyi Dünya fotoğrafları

2016'dan daha kötü geçen 7 sene

Bir zamanlar İran

2015 yılbaşı büyük ikramiyesi ile alabileceğiniz ancak 2017'de alamayacağınız şeyler

Su içmenin faydaları

Sevgilisi, George Michael'ı yatağında ölü buldu

Egea dünya turunda

Tüyler ürpertici Nazi deneyleri

Bu bitkiye dokunmak yasak!

Kimsenin giremediği yere o girdi!

Dünyanın en izole toplumlarından birinde yaşam!

Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?

Çayın hiç bilmediğiniz faydaları

Bu yiyecekleri asla birlikte tüketmeyin
Yorumlar