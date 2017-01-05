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İzmir’deki patlama ardından çatışma anı

İzmir'de adliyeye düzenlenen bombalı saldırıdan ilk görüntüler gelmeye başladı. Görüntülerde adliyede hakim ve sabvcıların giriş-çıkış yaptıkları kapının yakınlarındaki yanan araçlar görüntülendi.
16:485 Ocak 2017
Gündem
İzmir'de adliyeye düzenlenen bombalı saldırıdan ilk görüntüler gelmeye başladı. Görüntülerde adliyede hakim ve sabvcıların giriş-çıkış yaptıkları kapının yakınlarındaki yanan araçlar görüntülendi.

İzmir’de adliyeye düzenlenen bombalı saldırıdan ilk görüntüler gelmeye başladı. Görüntülerde adliyede hakim ve savcıların giriş-çıkış yaptıkları kapının yakınlarındaki yanan araçlar görüntülendi.

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İHA

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Son güncelleme: 17:2105.01.2017
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