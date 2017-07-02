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İzmir’deki yangın binlerce hayvanı tehdit ediyor!

İzmir’deki 30 saatte kısmen kontrol altına alınan yangının bölgedeki bir hayvan barınağına doğru ilerlediği öğrenildi. Sosyal medyada hayvanların kurtarılması için çağrılar yapılıyor.

23:162 Temmuz 2017
Gündem
İzmir’deki yangın binlerce hayvanı tehdit ediyor!
İzmir’deki 30 saatte kısmen kontrol altına alınan yangının bölgedeki bir hayvan barınağına doğru ilerlediği öğrenildi. Sosyal medyada hayvanların kurtarılması için çağrılar yapılıyor.

İzmir'de 600 hektarın üzerindeki bir alanın zarar görmesine neden olan orman yangında yaklaşık 30 saat geçmesinin ardından kısmen kontrol altına alınabildi.

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Yangının tehdit ettiği bölgede Şopengazi adlı hayvan barınağı bulunduğu öğrenildi.

Son güncelleme: 23:2602.07.2017
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