İzmir’deki yangın binlerce hayvanı tehdit ediyor!

İzmir’deki 30 saatte kısmen kontrol altına alınan yangının bölgedeki bir hayvan barınağına doğru ilerlediği öğrenildi. Sosyal medyada hayvanların kurtarılması için çağrılar yapılıyor.

İzmir'de 600 hektarın üzerindeki bir alanın zarar görmesine neden olan orman yangında yaklaşık 30 saat geçmesinin ardından kısmen kontrol altına alınabildi.

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Yangının tehdit ettiği bölgede Şopengazi adlı hayvan barınağı bulunduğu öğrenildi.

#izmir Şopengazi Barınağı yangın bölgesini çok yakın hatta yangın barınağa doğru iniyormuş.İzmir’de yardıma gidebilecek kimler var? pic.twitter.com/0cIwSEeOHN — Ceren Saygılı (@krmzkediii) 2 Temmuz 2017

izmir mendereste yangın 1000lerce köpeğin bulunduğu barınağın 200metre ötesine ulaşmış durumda, acil destek gerekli ilişim @hipder — Eda (@edakadinkiz) 2 Temmuz 2017

#izmir @hipder su an #sopengazi barinaginda. Yangin kontrol altinda falan degil diyor, destege bekliyor. — Marla Sultan (@marlasultan) 2 Temmuz 2017

@haluk_levent abi acilen izmir içi araba Lazım 3000 civarı Köpeğin olduğu yere doğru yangın geliyor jandarma alabildiğinizi ALIN Demiş acil pic.twitter.com/LosCtRBFHU — eda (@berikagok) 2 Temmuz 2017