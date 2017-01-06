İzmirli gençler Andımız’ı okudu

İzmir Kız Lisesi öğrencileri, tepki ve dirençlerini bugün andımızı okuyarak ortaya koydu.

Bir polis ve bir adliye memurunun şehit olduğu bombalı terör saldırısı İzmir’de büyük acı ve öfke yarattı. İzmirliler teröre lanet yağdırırken, her türlü yıkıcı faaliyete karşı da tek yürek oldu. İzmir Kız Lisesi öğrencileri, tepki ve dirençlerini bugün andımızı okuyarak ortaya koydu. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler “Andımız”ı hep bir ağızdan seslendirdi. AKP İktidarı, PKK ve HDP ile müzakere sürecini yürütürken, 2013 tarihindeki yönetmelikle okullarda “Öğrenci Andı”nın okunmasını yasaklanmıştı.