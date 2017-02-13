İzmirliler ‘hayır’ için meydana çıkıyor

İzmir Barosu öncülüğünde meslek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri "Cumhurbaşkanlığı anayasası"na karşı birlik oldu. Bugün saat 17:00'de Konak Meydanı'nda yol haritası açıklanacak.

İzmir Barosu öncülüğünde yaklaşık 50 meslek odası ve demokratik kitle örgütü “Hayır” kampanyası için biraraya geliyor. İzmirliler bugün saat 17:00’de Konak Meydanı’nda buluşacak. Şehit gazeteci Hasan Tahsin heykelinin yer aldığı “İlk Kurşun Anıtı”nın önünde gerçekleşecek buluşmada, “Başkanlık anayasası”na karşı izlenecek 60 günlük yol haritası açıklanacak. Tüm vatandaşların davet edildiği basın açıklamasında, referandum sürecinde yapılacak çalışmalar anlatılacak.

NİÇİN “HAYIR” DİYORLAR

Buluşma öncesi İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada, anayasa değişiklik teklifine niçin ‘hayır’ denildiği anlatıldı. “Bizler temsil ettiğimiz baro, meslek ve demokratik kitle örgütleri olarak, cumhuriyet için, parlamenter sistemin devamı için, laik ve demokratik Türkiye için, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı için, kuvvetler ayrılığı için referandumda ‘hayır’ diyoruz” denildi.

MESELE MEMLEKET MESELESİ

“Mesele kişisel ya da parti meselesi değildir, memleket meselesidir” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu değişikliğin içinde Meclis yoktur, adalet yoktur halk yoktur. Bütün ülkeyi kucaklamayan bir anayasa değişikliği halkı bölecektir. Halkı bölünmüş bir devlette istikrar olmaz. Özgürlüklerin ve yatırımların hukuki güvenliğinin bağımsız mahkemelerce sağlanmadığı, milletin iradesini mecliste görmediği, meclisin değersizleştirildiği bir ülkede istikrar sağlanamaz. Önümüzdeki referandumda halkımız egemenliğine ve cumhuriyete sahip çıkacaktır. Vekillerin yapamadığını milletin kendisi yapacak ve bundan sonra hiç kimse bu gücü milletten almaya teşebbüs edemeyecektir. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Hiçbir kişi ve makama devredilemez.”