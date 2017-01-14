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İzmit Körfezi’nde limandan sızan yakıt kirliliğe yol açtı

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde bulunan bir limandan sızan yakıt denizde kirliliğe yol açtı. Denize sızan yakıt Körfez ve Derince Sahiline kadar ulaşırken, denizde bulunan kuşlar kirlilikten etkilendi. Kirliliğin yaşandığı bölgeye barikatlar çekilerek, acil müdahale ve temizlik ekipleri temizlik çalışması yaptı.
15:2614 Ocak 2017
Gündem
İzmit Körfezi’nde limandan sızan yakıt kirliliğe yol açtı
Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde bulunan bir limandan sızan yakıt denizde kirliliğe yol açtı. Denize sızan yakıt Körfez ve Derince Sahiline kadar ulaşırken, denizde bulunan kuşlar kirlilikten etkilendi. Kirliliğin yaşandığı bölgeye barikatlar çekilerek, acil müdahale ve temizlik ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Dün, Dilovası’nda bulunan bir limanda yakıt tankından yaşanan sızıntı kirliliğe yol açtı. Limandan denize yayılan yakıt nedeniyle acil müdahale ekipleri ve deniz temizlik şirketlerine bağlı ekipler limanın bulunduğu bölgeye gelerek çalışma yaptı.

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Rüzgarın etkisiyle Dilovası’nda yaşanan kirlilik Körfez ve Derince bölgesine kadar ulaştı. Kirliliğin yaşandığı bölgeye barikatlar çekilerek, sızıntı önlenmeye çalışıldı. Yakıt toplama gemisi ile bölgede temizlik çalışması yapıldı. İskelelere yanaşan gemilerin etrafına bariyerler çekilerek yakıt toplandı. Körfez’de bulunan limanlarda demirli bulunan gemiler de kirlilikten etkilendi. Gemilerin bordoları petrole bulanırken, temizlik çalışmasının ardından limanlardan ayrıldılar. Sızıntının olduğu limanda bariyerlerin çekildiği bölgede temizlik çalışmaları devam ederken, yetkililer incelemede bulundu.

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Denizde yaşanan kirlilik nedeniyle Körfez bölgesinde denizdeki kuşlar petrole bulandı. Kuşların bazılarının telef olduğu görüldü. Bugün kıyılara gelen bazı vatandaşlar petrole bulanan kuşları yıkayarak hayatta tutmaya çalıştı.

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DHA

Son güncelleme: 15:3614.01.2017
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