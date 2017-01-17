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İzmit Körfezi’nde yakıta bulunan karabataklar tedaviye alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçe Limanı'ndan sızan yakıt İzmit Körfezi'nde kirliliğe yol açarken, yakıta bulanan karabataklar tedavileri için Darıca'da bulunan hayvanat bahçesine getirildi. Üstlerinden hala yakıtların damladığı karabataklar yakıttan temizlenerek karantinaya alındı.
14:1517 Ocak 2017
Gündem
İzmit Körfezi’nde yakıta bulunan karabataklar tedaviye alındı
Kocaeli'nin Dilovası ilçe Limanı'ndan sızan yakıt İzmit Körfezi'nde kirliliğe yol açarken, yakıta bulanan karabataklar tedavileri için Darıca'da bulunan hayvanat bahçesine getirildi. Üstlerinden hala yakıtların damladığı karabataklar yakıttan temizlenerek karantinaya alındı.

Dilovası’nda bulunan limandaki tanktan sızan fuel- oil İzmit Körfezi’ne sızarken, körfezde kirliliğe yol açtı. İzmit Körfezi’nde bulunan su kuşları yakıttan etkilendi. Simsiyah olan onlarca karabatak telef oldu. Körfez İlçesi’nde müteahhitlik yapan İsa Göksu, Körfez sahilinden topladığı 15 karabatağı Darıca’da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’na getirdi.

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Karabataklar hayvanat bahçesinde bulunan hastaneye taşınırken, bulundukları kaplardan çıkarılırken hala üstlerinden yakıtın damlası dikkat çekti. Hayvan hastanesinde üstlerinde bulunan yakıttan arındırılan karabataklar karantinaya alındı.

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Hayvanat bahçesindeki görevliler, daha önce de bazı vatandaşların karabataklar getirdiklerini belirterek, “Kuşların gözeneklerini tıkayan yakıtı temizliyoruz. Kuşlar bir süre karantinada kaldıktan sonra yeniden bulundukları yere bırakılacak” dedi.

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Müteahhit İsa Göksu ise, “Körfez sahilinde denizdeki kirlilikten etkilenen karabatakları görünce arkadaşlarımla birlikte hayvanları kaplara aldık. Tedavileri için hayvanat bahçesindeki yetkililerle görüştük. Hayvan hastanesine kuşları teslim ettik. Kuşların bir kısmını da olsa kurtarabildiğimiz için mutluyuz” diye konuştu.

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DHA

Son güncelleme: 14:1617.01.2017
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