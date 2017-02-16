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Askeri araç şarampole yuvarlandı 3 asker yaralı

Bilecik'de yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole uçan jandarma aracındaki 3 asker yaralandı.
22:1016 Şubat 2017
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Askeri araç şarampole yuvarlandı 3 asker yaralı
Bilecik'de yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole uçan jandarma aracındaki 3 asker yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çukurören Köyü yakınlarında meydana geldi. 156 Jandarma İmdat hattına yapılan yangın ihbarının ardından olay yerine gitmek için hareket eden jandarma er 23 yaşındaki S.B. yönetimindeki askeri araç, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole uçtu. Taklalar atan aracın sürücüsü S.B. ile jandarma astsubay 28 yaşındaki T.G. ve jandarma uzman çavuş 30 yaşındaki M.T. yaralandı.

Yaralı 3 asker, olay yerine sevk edilen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

Son güncelleme: 22:3016.02.2017
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