Jandarma sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? Jandarma memur alımı sonuç tarihi…

Jandarma Sivil Memur alımı başvurularıl geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Jandarma Sivil Memur alımı başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar şimdi sonuçlara odaklandı. Jandarma'ya sivil memur olarak alınmak isteyen vatandaşların merak ettikleri sorular...

Jandarma Sivil Memur alımı başvuru sonuçları vatandaşlaraca büyük ilgiyle araştırılırken, Jandarma Sivil Memur alımı sonuçlarının açıklanma tarihi de yaklaştı. Sonuçları kontrol etmek isteyenler sonuçların internet üzerinden nasıl kontrol edileceğini ve Jandarma Sivil Memur alımı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor.

JANDARMA SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

Başvurularını tamamlayan adayların merak ettikleri sorular arasında yer alan Jandarma Sivil Memur alımı sonuçları www.jandarma.gov.tr internet adresinden, tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma sivil memur alımı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tâbi

tutulacak adayların isim listesi, sınav günleri ve saatleri, 11 Aralık 2017 tarihinde açıklanacak.

MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı İstikametine Devam Edilerek İncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.