Cezaevinden çıkan Fadıl Akgündüz: Doğu hayat bulacak, Türkiye kalkınacak

Yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz 21 Aralık 2015 tarihinden beri tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Bayrampaşa’daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldıkları iddiasıyla “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılanan işadamı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut’un tahliyesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Aralık 2015’te tutuklanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) Silivri Cezaevi’nden katılan Akgündüz, tahliye edildiğini bildiren hakime “Teşekkür ederim” dedi. Duruşma, 5 Temmuz tarihine bırakıldı.

2 BİN 443 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 6 sanıığa 349 müştekiye yönelik “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

SİLİVRİ CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında mahkemece hakkında tahliye kararı verilen işadamı Fadıl Akgündüz Silivri Cezaevi’nden çıktı.

Bayrampaşa’daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldıkları iddiasıyla Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan işadamı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut’un tahliyesine karar verildi.

Tahliye kararının ardından Akgündüz, 21.20 sıralarında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden salıverildi. Akgündüz’ü kapıda yakınları karşıladı. Yakınlarına sarılan Akgündüz çıkışta, “Doğu hayat bulacak, Türkiye kalkınacak” dedi. Akgündüz ve beraberindekiler daha sonra cezaevinin önünden ayrıldı.

DHA