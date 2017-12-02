Kaçak müfteri

SÖZCÜ’ye yönelik algı operasyonunun başlamasına neden olan yalanı ortaya atan Fehmi Koru ortada yok...

SÖZCÜ davasının bir numaralı tanığı olmasına ve hakkında zorla getirilme kararına rağmen 7-8 Kasım'daki duruşmalara katılmayan ve “Çağrı gelmedi” diyen Koru'nun yalan söylediği ortaya çıktı. Hakkındaki zorla getirilme kararını tebliğ etmek isteyen memurun Koru'nun belirttiği adrese gittiği ancak şahsın bulunamadığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili hazırlanan raporda Koru'nun 7-8 Kasım'daki duruşmada neden hazır bulundurulmadığı şöyle anlatıldı: “Zorla getirme kararı evrakında adı geçen Fehmi Koru isimli şahsın evrak üzerinde belirtilen ikamet adresinde bulunamadığı, şahıs çevreden sorulduğunda şahsın nerede olduğu hususunda bilgi sahibi olan kimseye rastlanmadığından, şahıs mahkemenin belirtmiş olduğu tarih ve saatte duruşmada hazır edilememiştir.”