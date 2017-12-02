Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kaçak müfteri

SÖZCÜ’ye yönelik algı operasyonunun başlamasına neden olan yalanı ortaya atan Fehmi Koru ortada yok...

Can ÖZÇELİK
02:542 Aralık 2017
Gündem
Kaçak müfteri
SÖZCÜ’ye yönelik algı operasyonunun başlamasına neden olan yalanı ortaya atan Fehmi Koru ortada yok...

SÖZCÜ davasının bir numaralı tanığı olmasına ve hakkında zorla getirilme kararına rağmen 7-8 Kasım'daki duruşmalara katılmayan ve “Çağrı gelmedi” diyen Koru'nun yalan söylediği ortaya çıktı. Hakkındaki zorla getirilme kararını tebliğ etmek isteyen memurun Koru'nun belirttiği adrese gittiği ancak şahsın bulunamadığı ortaya çıktı.

02szt05a_ist_izm_ant_trb

Olayla ilgili hazırlanan raporda Koru'nun 7-8 Kasım'daki duruşmada neden hazır bulundurulmadığı şöyle anlatıldı: “Zorla getirme kararı evrakında adı geçen Fehmi Koru isimli şahsın evrak üzerinde belirtilen ikamet adresinde bulunamadığı, şahıs çevreden sorulduğunda şahsın nerede olduğu hususunda bilgi sahibi olan kimseye rastlanmadığından, şahıs mahkemenin belirtmiş olduğu tarih ve saatte duruşmada hazır edilememiştir.”

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar