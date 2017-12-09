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Kadıköy karıştı! Kudüs eylemine polis müdahalesi

İstanbul Kadıköy’de gençlik örgütleri, ABD’nin Kudüs kararını protesto için Filistin'e destek eylemi yaptı. Polis eyleme müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

22:119 Aralık 2017
Gündem
Kadıköy karıştı! Kudüs eylemine polis müdahalesi
İstanbul Kadıköy’de gençlik örgütleri, ABD’nin Kudüs kararını protesto için Filistin'e destek eylemi yaptı. Polis eyleme müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımasını ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Kadıköy'de eylem düzenleyen gençlik örgütlerine polis müdahale etti.

 

Polisin, Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda yapılması planlanan eyleme müdahale girişiminde bulunması üzerine eylem Kadıköy Süreyya Operası'na alındı.

Ancak polis, gençlerin Filistin'e destek olmak için düzenlediği eyleme burada da müdahale etti.

Polisin en az 15 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Son güncelleme: 22:2209.12.2017
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