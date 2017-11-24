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Kadıköy’de silahlı kavga! 1 yaralı

Kadıköy'de yolda yürüyen iki arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan kavga sonucu Bulut Yiğit (39) silahıyla arkadaşı Metin Devellioğlu'nu (48) sağ alt bacağından 4 el ateş ederek vurdu.

06:4724 Kasım 2017
Gündem
Kadıköy’de silahlı kavga! 1 yaralı
Kadıköy'de yolda yürüyen iki arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan kavga sonucu Bulut Yiğit (39) silahıyla arkadaşı Metin Devellioğlu'nu (48) sağ alt bacağından 4 el ateş ederek vurdu.

Olay, Acıbadem Mahallesi Dar Sokak’ta saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş Acıbadem Caddesinden Kadiköy yönüne yürürken aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga büyürken Bulut Yiğit belindeki silahı çıkarıp arkadaşı Metin Devellioğlu sağ alt bacağından 4 el  ateş ederek vurdu.

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Yaralandığını gören taksiciler durumu Polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Devellioğlu ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırırken durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 1 saat sokakta ve çevrede delil araştırması yaptı. Öte yandan Arkadaşını vuran Yiğit’n ifadesi alınmak üzere Acıbadem Polis Merkez Amirliğine götürüldü. Polis ekipleri çevredeki dükkanda güvenlik kamerası incelemeye alırken olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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