‘Kadın avcısı Kanadalı doktor’ yakalandı

İstanbul'da kendisini "Kanadalı Doktor" olarak tanıtarak evlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı için tutuklanan Ferit Ö., Silivri Açık Cezaevi'nden kaçtı. Yine bir kadını dolandırmaya çalışınca yeniden yakalandı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nü harekete geçiren olay önceki gün yaşandı.

İddiaya göre, 43 yaşında olan ve aşçılık yapan Esra B., Kanada’da doktorluk yaptığını belirten Umut Ali Türkoğlu ile evlilik sitesinde tanıştı. Kasım ayında tanışan ikili bir süre mail üzerinden konuştuktan sonra yakınlaşmaya başladı.

İlişkilerinin ilermesinin ardından 56 yaşındaki sahte doktor telefonu bozulan Esra B.’yi yeni bir telefon almaya ikna ederek Kağıthane’de bir telefon bayisine gitti. Esra B. adına taksitle 7 bin lira değerinde telefon alıp diğer eşyalarının arasına koyarak sahte doktorun aracına bindi. Evine giden Esra B. eve gittiğinde eşyalarının arasında telefonu göremeyince sahte doktordan şüphelenerek şikayette bulundu.

KADIN POLİSLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Esra B. ile sahte doktor arasında Şişli’de bir alışveriş merkezinde buluşma ayarladı. Gerekli tedbirleri alan polis ekipleri şüpheliyi alışveriş merkezi girişinde gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TANIDIK ÇIKTI

Üzerinde sahte olduğu değerlendirilen sürücü kartı ile yakalanan polis ekipleri tarafından bilindik bir isim çıktı. Daha öncede kendisini Kanadalı Doktor olarak tanıtan ve kadınları dolandıran Ferit Ö. olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ

Silivri Açık Cezaevi’nden 26 Mayıs’ta firar ettiği anlaşılan şüphelinin 14 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ferit Ö. adliyeye sevk edildi.