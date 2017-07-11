Kadın başkan, kadın sekreteri dövdü!

Adanalı şehit eşi Sema Erdoğan, aynı zamanda sekreterlik görevinde bulunduğu Şehit Aileleri Derneğinin Başkanı Emine Kunt’un kendisini dövdüğü ve saçlarını yolduğu ve iterek düşürdüğü iddiasıyla cumhuriyet savcılığına başvurdu.

Adana Kurttepe Şehit Aileleri Malülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi ve dernek sekreteri olan Sema Erdoğan, dernekte birçok haksızlık ve usulsüzlük yapıldığını bunlara itiraz etmenin bedelini dövülerek ödediğini kaydetti. Eşi yüksek ziraat mühendisi Yılmaz Erdoğan'ın kısa dönem askerlik yaparken Diyarbakır Lice'de teröristlerce şehit edildiğini kaydeden Sema Erdoğan, Dernek Başkanı Emine Kunt'un şehit ailesine yakışmayan hal ve davranışlar içinde olduğunu söyledi.

YARDIM KOLİSİ VERMEMEKLE TEHDİT EDİYOR

Emine Kunt'un derneğe gelen yardım kolilerini hak sahiplerine vermediğini, kendine ya da yakınlarına dağıttığını, derneğin geliriyle kendisine özel şoför tuttuğunu, bazı şehit ailelerine çok kaba davrandığını, iftira ve hareket ettiğini, bazılarını tartakladığını, sürekli küfür ettiğini, şehit ailelerini “Sizlere yardım kolisi verdirtmem” diye tehdit ettiğini söyledi.

“SAÇLARIMI YOLDU”

Başkan Emine Kunt'un özel market, tatlı, benzin giderlerini derneğe fatura ettiğini kaydeden şehit eşi Sema Erdoğan,” Bu haksızlıklarına karşı çıktığım Adana Kurttepe Şehit Aileleri Malülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Kunt, bana ağza alınmaz hakaretlerle saldırdı. Kollarımı, sırtımı, omzumu morarttı, saçlarımı yoldu, beni iterek düşürdü. Bu kişi şehit ailelerinin başkanlığına yakışmıyor. Şehit annesi olmanın haklarını kötüye kullanıyor”dedi.

Sema Erdoğan, darp olayına birçok şehit ailesinin tanık olduğunu ve Emine Kunt hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.