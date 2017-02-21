Kadın sürücüye “inşaattan düşen taş” şoku

İstanbul Eyüp'te seyir halindeki bir otomobilin üstüne 8 katlı inşaattan taş düştü. Taş cam tavanı parçalayıp otomobilin içine girdi. Sinir krizi geçiren kadın sürücü uzun süre sakinleşmedi. Sürücü, "Ya çocuğum da arabada olsaydı deyip" gözyaşı döktü.

İstanbul Eyüp'te seyir halindeki bir otomobilin üstüne 8 katlı inşaattan taş düştü. Taş cam tavanı parçalayıp otomobilin içine girdi. Sinir krizi geçiren kadın sürücü uzun süre sakinleşmedi. Sürücü, "Ya çocuğum da arabada olsaydı deyip" gözyaşı döktü.

Eyüp Çırçır Mahallesi’ndeki olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Kadın sürücü 8 katlı bir inşaatın önünden geçerken otomobilin üstüne taş düştü. İddiaya göre bu sırada inşaatta çalışan işçiler araç içindeki kadına ‘devam et birşey yok’ diye seslendiler.

Cam tavanı parçalayarak içeri giren taşı gören kadın şok geçirdi. Olayı görüp kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmekte güçlük çekti. Kadın, “Çok korktum, polis gelsin ben davacıyım. Ben arabasında değilim beni öldürecekti. O cam parçaları bana saplansaydı.. Çocuğumu az önce götürdüm, çocuğum arabada olsaydı ne olacaktı” diye gözyaşlarına boğuldu. Kadının sinir krizi geçirdiği anlarda bazı işçilerin çalışmaya devam ettiği görüldü.

Kadın, “Bir öldürmediğiniz kaldı, bu yoldan çocuklar geçiyor ya ben ölseydim ne olacaktı” diye haykırırken bir inşaat çalışanının kadına “Abla kaza bu oluyor, yeteri kadar dikkat ediyorum” dediği duyuldu.

DHA