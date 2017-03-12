Kadın sürücüye saygısızlığa 72 pijama cezası

Bursa'da otomobiliyle giderken aniden önüne çıkmasına tepki için korna çaldığı motosikletli Mehmet A.'nın saldırısına uğrayan Nesrin Dikilitaş, şikayetçi oldu. Saldırganın annesinin "Oğlumu affedin, yoksa sicili bozulacak" diye yalvarması karşısında Nesrin Dikilitaş, huzurevinde kalan 72 yaşlıya Mehmet A.'nın birer takım pijama alması koşulu ile uzlaşmayı kabul etti ve davadan vazgeçti.

Bursa'da otomobiliyle giderken aniden önüne çıkmasına tepki için korna çaldığı motosikletli Mehmet A.'nın saldırısına uğrayan Nesrin Dikilitaş, şikayetçi oldu. Saldırganın annesinin "Oğlumu affedin, yoksa sicili bozulacak" diye yalvarması karşısında Nesrin Dikilitaş, huzurevinde kalan 72 yaşlıya Mehmet A.'nın birer takım pijama alması koşulu ile uzlaşmayı kabul etti ve davadan vazgeçti.

Olay, geçen yıl aralık ayında Bursa’nın Merkez Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi’nde meydana geldi. Nesrin Dikilitaş otomobili ile giderken, aniden aracının önüne motosiklet ile geçen Mehmet A.’yı görünce frene bastı. Son anda kazayı önleyen Nesrin Dikilitaş tepkisini, motosikletliye tepkisini kornaya basarak gösterdi. Kadın sürücünün korna çalmasına sinirlenen Mehmet A., hakaretler edip otomobili tekmelemeye başladı. Nesrin Dikilitaş, otomobilin kapılarını kilitleyerek saldırıdan kurtulurken, polise gidip plakasını aldığı motorsikletliden şikayetçi oldu.

Polis tarafından yakalanan Mehmet A. da Nesrin Dikilitaş’tan şikayetçi oldu ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ve olay adliyeye intikal etti. Savcılık soruşturması devam ederken dosya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Dosya ile ilgili olarak Adli Sicil Müdürü Figen Kaynar görevlendirildi.

Adli Sicil Müdürü Figen Kaynar ile görüşen Mehmet A. şikayetini geri alırken davacı olmakta ısrar eden Nesrin Dikilitaş, önce uzlaşmayı kabul etmediğini, kendisine saldıran kişiden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mehmet A.’nın annesi Ayşe A., Nesrin Dikilitaş’la görüştü. Yaşlı kadının “Ne olur oğlumu affedin. Şikayetçi olursanız sicili bozulacak. Belki de memur olamayacak. Bir anne olarak sizden bunu istiyorum” diye yalvarması karşısında Nesrin Dikilitaş, huzurevinde kalan yaşlı kadın ve erkeklerin pijama ihtiyacının karşılaması koşulu ile davadan vazgeçeceğini söyledi. Bunun üzerine Ayşe A.’nın, bin lira ödeyerek huzurevinde bulunan 11’i kadın toplam 72 yaşlı için aldığı pijamaları huzurevinde arabulucu Figen Kaynar ile dağıtan Nesrin Dikilitaş, şikayetini geri aldı.

“TRAFİKTE ÇEKTİKLERİMİ BİR BEN BİLİYORUM”

Nesrin Dikilitaş, neden şikayetçi olduğunu, saldırganın annesinin yalvarması karşısında neden uzlaşmayı kabul ettiğini anlatırken şunları söyledi:

“Kadın sürücü olarak trafikte çektiklerimi bir ben biliyorum. Bu olayda yaşadığımız sıkıntılardan biri. Motosiklet sürücüsü hem haksızdı hem de kaba davrandı. Birde saldırdı. Bunun üzerine kendisinden şikayetçi oldum. Uzlaşma Bürosu tarafından görevlendirilen Figen hanımın ısrarı, motosiklet sürücünün annesinin ise benden ricada bulunması öfkemi azalttı. Bende huzurevinde kalan yaşlıları sevindirmek için onlardan pijama takımı istedim. Bunlar alınınca davadan vazgeçtim. İyi ki böyle bir karar almışım.”

DHA