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Kadın yolcu, halk otobüsü şoförünü bıçakladı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde halk otobüsü şoförü Ferhan Yakın, durakta araca binen kadın yolcu Mansura A. tarafından karnından bıçaklanarak, yaralandı.

23:283 Mayıs 2017
Gündem
Kadın yolcu, halk otobüsü şoförünü bıçakladı
Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde halk otobüsü şoförü Ferhan Yakın, durakta araca binen kadın yolcu Mansura A. tarafından karnından bıçaklanarak, yaralandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ferhan Y. yönetimindeki halk otobüsü Kumyol Caddesi üzerindeki durağa yanaştı. Burada araca binen Mansura A., otobüs hareket edeceği sırada çantasından çıkardığı bıçakla sürücü Ferhan Y.’ı henüz belirlenemeyen nedenle karnından bıçakladı.

TEKİRDAĞ'IN ÇORLU İLÇESİ'NDE HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ FERHAN Y. (FOTODAKİ), DURAKTA ARACA BİNEN KADIN YOLCU MANSURA A. TARAFINDAN KARNINDAN BIÇAKLANARAK, YARALANDI.

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİ’NDE HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ FERHAN Y. (FOTODAKİ), DURAKTA ARACA BİNEN KADIN YOLCU MANSURA A. TARAFINDAN KARNINDAN BIÇAKLANARAK, YARALANDI.

Otobüsteki yolcular, Mansura A.’ya müdahale edip elindeki bıçağı aldıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ferhan Y., çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ferhat Y.’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Polis tarafından gözaltına alınan Mansura A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Son güncelleme: 23:5603.05.2017
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