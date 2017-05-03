Kadın yolcu, halk otobüsü şoförünü bıçakladı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde halk otobüsü şoförü Ferhan Yakın, durakta araca binen kadın yolcu Mansura A. tarafından karnından bıçaklanarak, yaralandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ferhan Y. yönetimindeki halk otobüsü Kumyol Caddesi üzerindeki durağa yanaştı. Burada araca binen Mansura A., otobüs hareket edeceği sırada çantasından çıkardığı bıçakla sürücü Ferhan Y.’ı henüz belirlenemeyen nedenle karnından bıçakladı.

Otobüsteki yolcular, Mansura A.’ya müdahale edip elindeki bıçağı aldıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ferhan Y., çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ferhat Y.’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Mansura A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA