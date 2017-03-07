Kadınlar bedenleri ile ‘Hayır’ yazdılar

Referanduma geri sayım sürerken, 'Hayır' kanadından renkli bir eylem daha objektiflere yansıdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arefesinde meydana çıkan kadınlar bedenleri ile "Hayır" yazısı oluşturdu.

İzmir Cumhuriyet Meydanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi dev bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen etkinliğe; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, çok sayıda partili, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve çok sayıda İzmirli kadın katıldı. CHP İzmir Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında 365 kadın bedenleri ile ‘Hayır’ yazısı oluşturdu.

“HAYIR”DA BULUŞTULAR

Atalarının emaneti Cumhuriyet’e sahip çıkmak için meydanda toplandıklarını vurgulayan İzmirli kadınların kimisi üzerlerine kahverengi yelekler, kimisi de mor renkli yelekler giydi. İki renkteki yeleklerin üzerinde de ‘Hayır’ yazısı vardı. Kadınlar, “Eşitsizliğe, işsizliğe, yolsuzluğa, şiddete, sömürüye, kadın cinayetlerine, küçük gelinlere, faşizme, tek adamlığa, hukuksuzluğa, yoksulluğa, tecavüze, teröre, adaletsizliğe, savaşa, diktatörlüğe” yazılı dövizler tutarak, hep bir ağızdan ‘Hayır’ diye haykırdı.

BASKI DÜZENİNE HAYIR

“Yarınlar için sesini yükselt İzmirli” diyerek kalabalığa seslenen CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, “Karanlıklara ‘hayır' diyelim. Karşımıza bir sandık koydular, kadını sosyal hayatta ve siyasette yok sayan kadını bu düzende yok sayan, kadını evinden çıkma, çocuk yap, üç değil, beş çocuk yap diyen baskı altında tutan düzene itirazımız var. Bu sandık bu itirazın sandığı” dedi.

KADIN OLMADIĞI DÜZENE HAYIR

“144 ülke arasında eşitlik bakımından kadın ve erkeğin en eşitsiz olduğu sıralamada 130. olan bir Türkiye düzeninin devam etmesini istiyor musunuz” diye soran Böke'ye kadınlar hep birlikte “Hayır” yanıtını verdi. Böke, “Şimdi ‘hayır’ları çoğaltma zamanı. Bunun yolu kadının ortağı olmadığı bir düzenin barış getirmeyeceğini, kadını yok sayan bir anayasanın şiddeti doğuracağını, kadını yok sayan bir ekonomik düzenin refah yaratmayacağını, kadını yok sayan siyasetin ülkeye aydınlık bir gelecek inşa etmeyeceğini herkese anlatmaktan geçiyor. Bugün bize sorulan soru; 80 milyonun birlikte yaşayıp yaşayamayacağının sorusu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından eşit hakları verilmiş ve bu hakların ortağı olan biz Cumhuriyet kadınları, hep beraber ayağa kalkacağız ve hep bir ağızdan haykıracağız. Bu karanlık düzene, bizi yok sayanlara, bizi ayrıştırarak, kutuplaştırarak Türkiye'yi bölenlere hayır diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kadınlar Atatürk Anıtı önünde İzmir Marşı’nı söyledi.