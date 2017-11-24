Kadınlar haykırdı: ‘Hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak’

Kadınlar, yarın (25 Kasım) Taksim’de gerçekleştirecekleri kadına şiddet, istismar, gericilik ve baskıya dikkat çekecekleri yürüyüş öncesinde Kadıköy’de bir araya geldi. Süreyya Operası’nın önünde toplanan kadınlar bir basın açıklaması yaptı ve ardından yürüyüş başladı.

Mustafa BÜYÜKSİPAHİ

7 YILDA 377 KADIN KATLEDİLDİ

Kadına yöneltilen şiddet ve istismara dikkat çeken, 7 yılda en az 377 kadının erkek şiddeti yüzünden yaşamını yitirdiğini dile getiren kadınlar, devamlı ve kararlı bir mücadeleye koyulduklarını belirtti.

“ŞİDDETE SESSİZ KALMAYIN”

Eylem sırasında yapılan basın açıklamasında kadın cinayetlerinin medyada yansıtıldığı gibi bir anlık öfkeye dayalı olmadığı vurgulandı ve kadınlara “Hiçbir tehdit, baskı ve şiddet eylemi karşısında sessiz kalmayın” çağrısı yapıldı.

“ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN”

Yürüyüşe katılan kadınlar, “Kadın meclisleri gelecek hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak”, “Asla yalnız yürümeyeceksin” diye haykırdı.

“6284 SAYILI YASAYA YUVA YIKAN YASA DENİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Yürüyüş sırasında dikkat çekilen en önemli konulardan biri boşanmak isteyen kadınların uğradığı şiddetti. 6284 sayılı ‘Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un önemine vurgu yapan kadınlar, basın açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Kadıköy'de 6284 sayılı koruma kanununu anlatıyoruz. Mücadelemizle kazandığımız bu kanuna kimse dokunamaz. Kalkedon Meydanı’ndan ilan ediyoruz. Kadınların hayatlarını kurtaran yasaya ‘yuva yıkan yasa’ denmesini kabul etmiyoruz”…

MÜFTÜ YETKİSİ ŞİDDETİ ARTIRDI

İstanbul Kadın Meclisleri adına basın açıklamasını okuyan Mine Doğru da “Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesiyle birlikte kadına dönük şiddetin de paralel olarak arttığını söyledi.