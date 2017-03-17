Kadınlara konuşma engeli

Türkiye'de dün üç kadın siyasetçinin farklı yerlerde yapacakları konuşmaları iptal edildi. İptaller akıllara, Hollanda'nın Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yaptığı terbiyesizliğin sonrası yapılan yorumları getirdi.

Türkiye'de dün üç kadın siyasetçinin farklı yerlerde yapacakları konuşmaları iptal edildi. İptaller akıllara, Hollanda'nın Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yaptığı terbiyesizliğin sonrası yapılan yorumları getirdi.

Türkiye ile Hollanda arasındaki kriz, AKP hükümetinin tek kadın bakanı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, bu ülkede konuşturulmaması üzerine çıkmıştı. Hollanda’nın bu tutumu da, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AKP’lilerin çok sert ifadelerle eleştirilmişti. Ancak Türkiye’de de dün, 16 Nisan referandumunda “hayır” oyu verilmesi için kampanya yapan üç kadın, üç ayrı yerde konuştulmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ve eski MHP’li vekillerden Meral Akşener’in, üç ayrı yerdeki, üç ayrı programı iptal edildi. Selin Sayek Böke’nin Boğaziçi Üniversitesi’nde konuşma yapması planlanıyordu. Ancak rektörlük tarafından iptal edildi. Aylin Nazlıaka da yine İstanbul’da Bilgi Üniversitesi’nde konuşacaktı. Onun konuşması da iptal edildi. Meral Akşener’in Niğde’de yapacağı konuşma ise, bizzat Niğde Valiliği tarafından iptal edildi.

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