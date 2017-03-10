Kadınların üzerindeki kara perdeyi kaldırmak istedim

Tekelioğlu, 9 hayat öyküsünden yola çıktı, Türk kadınlarının gücünü anlatan bir projeye imza attı. Tekelioğlu, “Türkiye’nin çok fazla umuda ihtiyacı var. O yüzden belgeseli yaptım” dedi ve ekledi: Bu toplumu özgürleştirecek olan kadındır. Çünkü ülkemizde kadın güçtür, gelecektir, cesarettir

Tekelioğlu, 9 hayat öyküsünden yola çıktı, Türk kadınlarının gücünü anlatan bir projeye imza attı. Tekelioğlu, “Türkiye’nin çok fazla umuda ihtiyacı var. O yüzden belgeseli yaptım” dedi ve ekledi: Bu toplumu özgürleştirecek olan kadındır. Çünkü ülkemizde kadın güçtür, gelecektir, cesarettir

RÖPORTAJ: Yüksel ŞENGÜL

Üvey Evlat adlı belgeselinde iktidarın hışmına uğrayan sanatçıları anlatan, “Ya Bizdensin Ya Da” adlı kitabı ve belgeselinde iktidar yüzünden işsiz kalan gazetecileri gözler önüne seren Tuluhan Tekelioğlu, bu kez milyonlarca kadınımız için “Yapabilirsin” adlı belgeseli hazırladı… 1 Mart'ta Kanyon'daki galada gösterilen ilgiden mutluluk duyan ve “5 Mart doğum günümdü, bu belgeselle kendime en önemli hediyeyi vermiş oldum” diyen Tekelioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de belgeselini Türk kadınına hediye ettiğini söyledi.

BENİ ÇOK MUTLU ETTİ

■ Mart ayı senin için son derece hareketli görünüyor…

Hem hareketli hem bereketli bir mart ayı yaşıyorum. “Yapabilirsin” adlı belgeselin beğenilmesi, alkışlanması beni çok mutlu etti ve doğum günüm olan 5 Mart'ta hayatımın en anlamlı hediyesi oldu bu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarımıza bu belgeseli hediye ettim.

■ “Yapabilirsin” kadınlarımızı anlatıyor.

Türkiye'nin çok fazla umuda ihtiyacı var. Bu nedenle bu belgeseli yapma fikri doğdu içimde. “Umudu nasıl verebilirim” diye düşündüm. Sonunda umudu, kadınlarla verebileceğime karar verdim. Kadınların olduğu yerde imkansız yoktur. Bu toplumu özgürleştirecek olan kadınlardır. Ne yazık ki ülkemizde kadınlar son zamanlarda kötü durumlarla görünür oldular.

KADINLAR BEREKET DEMEK

■ Özellikle şiddet olayları…

Türkiye'deki kadına şiddet, son 5 yılda yüzde bin 500 arttı. Toplumsal öfke, kadına öfke haline dönüştü. Bu kadınların üzerindeki kara perdeyi atmak istedim. Çünkü Türkiye'de kadın bu değil. Türkiye'de kadın bir güçtür, bir gelecektir, bir inançtır, cesarettir, harekettir… Kadın berekettir.

■ Destekçileriniz kimler?

Bu belgeselin destekçisi bir kadın girişimcidir, insan hakları ve kadın hakları savunucusudur. KAGİDER (Kadın Girişim Derneği) kurucularından Nur Ger, diğer destekçilerimizle birlikte omuz verdi. Çekimleri kış mevsiminde Anadolu'da yaptık. Farklı yörelerde çalıştık. Belgeselimde dokuz kadın yer alıyor.

■ Belgeselde yer alan dokuz kadını tanıyabilir miyiz?

Ece Apaydın: Adıyaman'daki Fevzi Çakmak Ortaokulu'na gittik. Müzik öğretmeni olan Apaydın'ın, 350 çocukla yarattığı müthiş performansı çektik. Plastik bardakla, Bulutsuzluk Özlemi'nin Sözlerini Geri Alamam şarkısına çaldılar. Ece Apaydın pırıl pırıl bir müzik öğretmeni. YouTube'tan onları 500 bin kişi izledi.

Ümmiye Koçak: Mersin Aslanköy'de yaşayan Koçak, ilkokul mezunu, gerçek hayat hikayelerini köylülerle birlikte tiyatro oyunlarına dönüştürüyor. Onların Anadolu'da çıktığı turnelerde oyunlarını 35 bin kişi izlemiş. Çektiği “Yün Bebek” adlı belgesel, New York Film Festivali'nde geçen yıl ona En İyi Kadın Yönetmen Ödülü'nü kazandırmış.

Nuran Özyılmaz: Kars'ta yaşayan Özyılmaz, kolundaki tek bileziğiyle yola çıkmış. Kaz etini geliştirmiş. Sadece kadınların çalıştığı lokanta açmış. Dünyanın dört bir yanından misafirleri geliyor. Dernek kurup kadınları örgütlemiş. UNESCO projelerine ödül vermiş.

Nazmiye Muslu Muratlı: Halterde, engelli dalında Türkiye'ye ilk altın madalyayı Rio 2016'da getiren kadın. Hatay'da yaşayan Nazmiye, 37 kilo ağırlığında, 150 kiloyu kaldırarak rekor kırdı.

Altın Mimir: Tunceli'de, dokuz kardeşten en büyüğü. Önce hemşirelik eğitimi almış ama asıl amacı hukuk okumakmış. Çocukken Tunceli'ye gelen bir kadını unutamıyor. Hep kadınların erkeklerin peşinden yürüdüğü bu coğrafyada ilk kez erkeklerin peşinden gittiği, önünde saygıyla eğildiği bir kadın görünce çok şaşırmış. Savcı olan o kadını örnek almış. Hukuk Fakültesi'ni kazanıp okumuş, başarmış ve avukat olmuş. Kadınların hak aramasıyla ilgili bir kitap yazdı.

Berna Şen: Türkiye'nin ilk F-16 pilotu olan Şen, erkekler karşısında her defasında kendini kanıtlamak zorunda kalmış. Şimdilerde sivil bir havacılık kurumunda pilot olarak yolcu taşıyor.

Nuran Erden: Çeşme'de Germiyan Köyü'nde yaşayan Erden, köyünü tanıtabilmek için duvarları boyuyor. Bundan sonraki hedefin nedir diye sordum, ‘Türkiye'yi boyayacağım' dedi.

Gülsüm Kav: Bana göre o yeni bir Türkan Saylan. Kav, doktor. Kadın cinayetlerini durdurabilmek için çalışıyor. Hayatını gönüllü olarak kadın ve çocuk haklarına adamış durumda. Kendi kurduğu Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu büyük işler başarıyor.

Aslı Elif Tanuğur: Gıda mühendisi olan Tanuğur, bir bal şirketinde çalışırken çocuğu ciddi bir enfeksiyon hastalığına yakalanmış. Antibiyotik kullanmadan, bal yapmadan önce arıların kovanın çeperlerini sıvazladığı madde olan popolis maddesinin tedavi gücünü keşfetmiş. Popolisi üretmek için büyük bir mücadele vermiş. Şimdi oğlundan sonra diğer hasta çocukları da tedavi ediyor, Gelecek Vaadeden Girişimci ödülünü aldı.

İçimizdeki gücü fark edelim!

■ Bu belgeselle Tuluhan Tekelioğlu nasıl bir mesaj veriyor?

Belgeselimde şunu diyorum: Milyonlarca yürekli kadınız, yeter ki içimizdeki gücü fark edelim, harekete geçelim! Yapabilirsin. Türk kadını içindeki gücü bir gün mutlaka fark edecektir.

Kurguyu Balkan Tekelioğlu ile Fransa'da yaptık ve bu altıncı belgeselimde ilk kez sesimi kullandım. Görsel yönetmenimiz Ethem Tosun elinden gelenin fazlasını yaptı. Kadınların umutla değiştirme gücünü kendilerinde bularak topluma verecekleri en önemli mesajdır “Yapabilirsin” adlı bu belgesel.

■ Kadınlarımızın uğradığı mağduriyetlerin suçlusu kim peki?

Kadınlarımızın mağduriyetini tek bir iktidara yükleyemeyiz. Bu toprakların öteden beri yarattığı bir mağduriyettir bu. Dilerim belgeseldeki 9 örnek kadın, milyonlarca kadınımıza örnek olur. Önemli olan kadınların içindeki gücü ortaya çıkarabilmektir. Çünkü kadınlarımızın başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

‘Üvey evlat'ları kitapta toplayacak

■ Son bir mesaj alalım mı sizden?..

Yapabilirsin adlı belgesel Türkiye'ye hayırlı olsun (gülüyoruz). Gezi'den bu yana üç yıldır gazetecilik yapamıyorum, yaptırmıyorlar. Ancak bu da bana güzel bir yol açtı, belgesellerime devam etmeye kararlıyım. Bu belgesel beni ve ekibimi arındırdı, umutlandırdı. Çok yakında, iktidarın üvey evlat olarak gördüğü bazı sanatçıların bir manifestosu niteliğindeki “Üvey Evlat” adlı kitabım yakında Kırmızı Kedi Yayınevi'nden piyasaya çıkıyor.