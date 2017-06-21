Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? (2017) Kadir Gecesi namazı saat kaçta eda edilir?

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Milyonlarca müslüman bu kutlu gecede ibadet edecek. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı saat kaçta eda edilir? İşte Kadir Gecesi namazı ile ilgili tüm bilgiler...

İslam aleminin uzun bir süredir büyük bir hasretle beklediği Kadir Gecesi için nihayet geldi çattı. Oruç ibadetlerine devam eden milyonlarca müslüman Kadir Gecesi namazını da kılacak. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı saat kaçta eda edilir? İşte detaylar…

KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam aleminin merak ettiği Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için çok az bir süre kaldı. Kadir Gecesi 21 Haziran’ı 22 Haziran’a bağlayan gece idrak edilirken Ramazan Bayramı ise 25 Haziran’da kutlanmaya başlanacak ve 27 Haziran gecesi sona erecek.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu özel geceden kılınan Kadir Gecesi nemazı 2 rekattan başlayıp 12 rekat veya 100 rekata kadar Kadir Suresi ile birlikte kılınır. Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi ve 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi şeklindedir. Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa “Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd” denir.

Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

Kadir Gecesi namazına ise şu şekilde niyet edilir:

-“Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.

KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

KADİR GECESİ DUASI

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle)

Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!

İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!