Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? Kadir Gecesi ne zaman? (Kadir Gecesi mesajları)

İslam dünyasını Kadir Gecesi heyecanı sardı. Milyonlarca müslüman, büyük bir hasretle bu mübarek geceyi bekliyor. Peki bu yıl Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı? Kadir Gecesi mesajları neler? İşte Kadir Gecesi ile ilgili tüm detaylar...

Ramazan-ı şerif’in bitmesine sayılı günler kala Kadir Gecesi de geldi. Milyonlarca müslümanın büyük bir hasretle beklediği ve tüm gün günahlarının affedildiğine inandığı Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi duaları ve Kadir Gecesi mesajları neler? İşte Kadir Gecesi ile ilgili tüm her şey…

KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam aleminin merak ettiği Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için çok az bir süre kaldı. Kadir Gecesi 21 Haziran’ı 22 Haziran’a bağlayan gece idrak edilirken Ramazan Bayramı ise 25 Haziran’da kutlanmaya başlanacak ve 27 Haziran gecesi sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Vatandaşlar bayram tatilinin 9 gün olmasını bir umutla beklerken Ramazan Bayramının ilk gününün pazar gününe denk gelmesi umutları azaltıyor. Hükümetten ise resmi bir açıklama henüz gelmedi.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, Kur’an’ın vahiy yoluyla Peygamber Efendimize gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an’ın doksan yedinci suresi olan beş ayetlik Kadr Suresi’nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, ‘azamet’ ve ‘şeref’ demektir. Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.

KADİR GECESİ NE ŞEKİLDE DUA EDİLMELİ?

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?



“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur”ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”

Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur’ân okuyup da dua ederse güzel olur. Kur’an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi’nde Kur’an okumak gerekir.

KADİR GECESİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER

* Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; O’na olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Kişi kendine ve diğer mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

* O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan okunmalı.

* Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli;

* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

* Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

* Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri kutlanmalı.