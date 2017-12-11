Kadroya geçecek taşeron işçiler belli oldu mu? Hükümet açıkladı!

Taşeron işçiler bugünlerde ülkenin gündeminde. Peşpeşe gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın son açıklamaları taşeron işçileri yine heyecanlandırdı. İşte o açıklama...

Taşeron işçilerle ilgili her gün yeni bir haber geliyor. Taşeron işçiler kadro açıklamalarının detaylarını merak ediyordu. Taşeron işçilerden kimler sürekli kadroya geçecek? Taşeron işçilerin maaşı değişecek mi? Emekli taşeron işçilerin durumu ne olacak? İşte son ayın en çok konuşulan konularından biri olan taşeronla ilgili Bozdağ’ın son açıklamaları…

BEKİR BOZDAĞ’DAN TAŞERON İÇİN YAPTIĞI 4 ARALIK AÇIKLAMASI

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeronla ilgili düzenleme konusundaki bir soru üzerine, “Şu anda yapılan taslak çalışmaya göre merkezi yönetimde genel ve özel bütçe kapsamında olan idareler ile denetleyici ve düzenleyici kurumlar da çalışanlar bunlar sürekli kadroya alınıyorlar. Yani kadrolu işçi durumuna geçiyorlar. Ayrıca özel idare ve belediyelerde çalışanlar ise yerel yönetimler diyelim özel idarelerin ve belediyelerin bünyesinde kurulacak iktisadi teşekküller bünyesinde çalıştırılacaklar. Dolayısıyla onlar da onun bünyesi içerisinde bir kadrolu çalışma imkanı elde etmiş olacaklar. Bu yaklaşık 950 bin kişiye tekabül ediyor. Ayrıca mevsimlik işçiler var şu anda. 5 ay 29 gün çalışıyorlar. Bu mevsimlik işçilerin 9 aya kadar çalışmasına imkan getiriyor. Bu büyük bir iyileştirme onlar için. Bir de 4C'li olarak bildiğimiz çalışanlarımız var. 4C'li olarak çalışanlarımızın tamamı da 4B'ye alınıyor ve 4C'li çalışmaya son verilmiş oluyor. Bu demin de ifade ettiğim gibi yaklaşık 950 bin kişiyi ilgilendiriyor. 4 Aralık'ta çalışan herkesi kapsıyor bu. 4 Aralık itibarıyla çalışan, açıklandığı gün çalışan herkesi kapsıyor. İzinde varsa izindekini de, askerde varsa askerdekini de kapsadığı gibi, eğitim şartına bakılmayacak, yaş şartına bakılmayacak asıl iş yardımcı iş ayrımına bakılmayacak. 4 Aralık günü işte olan herkes daha sonra çıkarılmış olması bile bunu değiştirmiyor, 4 Aralık günü işte olan herkes bundan yararlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde taşeron da ve alt işveren de çalışan işçiler de bundan yararlanacak. Onlar da daimi işçi kadrosuna geçmiş olacak” cevabını verdi.

İŞTE TAŞERON DÜZENLEMESİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Habertürk’ün haberine göre, açıklamalar ve daha önceki düzenlemelerle taşeron ve mevsimlik işçilerle ilgili kadro düzenlemesinin kapsamı, özlük hakları, geriye dönük alacaklar ve sürecin nasıl planlandığı netleşmiş durumda.

1 – Sürekli işçi kadrosuna kimler geçecek?

Genel bütçeli idareler, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, üniversiteler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve üst kurullarda çalışan 450 bin kişi ‘sürekli işçi (4D)' kadrosuna alınacak.

2- KİT'lerde çalışan kadro alacak mı?

KİT'lerde taşerona bağlı olarak çalışan işçilerin kadroya alınması konusunda Maliye ve Çalışma Bakanlıkları'nca yürütülen çalışmalar var. Çalışma bitince netleşecek.

3 – Mevsimlik işçinin avantajı ne?

Çaykur, Şeker Fabrikaları, Orman Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda çalışan işçiler halen 5 ay 29 güne kadar istihdam ediliyor. Bu işçiler 4 ay daha fazla çalışabilecek.

900 BİN İŞÇİ GÜN SAYIYOR!

Kamuda çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçisi kadroya geçmek için gün sayarken, kadroya alınacaklar listesine giremeyen 69 farklı kurumda çalışan 50 bini aşkın taşeron işçisi ise adeta şok yaşıyor. Üzerinde çalışılan taşeron düzenlemesine göre taşerona kadroda, 2 farklı kamu kurumu grubu bulunuyor. Bunlardan ilki merkezi bütçe kapsamında yer alan kamu kurumları, ikincisinde ise yerel bütçe kapsamındaki belediyeler ile il özel idareleri yer alıyor. Merkezi bütçeli kurumlarda yaklaşık 450 bin, yerel idarelerde ise yaklaşık 400 bin işçi çalışıyor. Merkezi bütçeli kurumlardaki taşeron işçisine kamu işçisi statüsü verilecek. Belediye ve il özel idarelerindeki işçiler ise taşeronlar yerine kamu kurumlarının işçisi olacak. Bu iki statünün dışında kamu iktisadi teşebbüsleri de (KİT) bulunuyor.

İŞTE KADRO BEKLEYEN BAZI KURUMLAR

50 bin işçiye kadro verilmesi için çözüm aranan 69 kurumdan bazıları şöyle: TCDD, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TKİ, TTK, TPAO, Çay- Kur, AOÇ, BOTAŞ, TOKİ, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden,-TEDAŞ, TETAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, MKEK, Milli Piyango, Sümer Holding, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Kalkınma Bankası, Eximbank, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, TRT, Borsa İstanbul, Devlet Malzeme Ofisi, Tİ-GEM, TMO, TİM, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri…

EMEKLİ OLANLARA KADRO YOK

Özel statülü mü olacaklar? Ayrı bir kanunla mı düzenlenecek? Belli bir yaş kriteri olacak mı? Bunların hiçbirini koymadık.

Mevcutta çalışan herkes gerekli şartlarda istihdamları sağlanacak. Yaş, eğitim kriteri yok. Emekli maaşı alanların kadroya geçme şansı yok. Emekli maaşı alıp taşeronda çalışanlar sadece alınamıyor. Emekliliklerine 1 yıl dahi kalsa kadroya geçişleri sağlanacak.

Askerde ve doğum izninde olan, değişiklik öncesi sözleşmesi feshedilenler için hassasiyet gösterdim.

Düzenlememizi yaparken bunu vurgulayan bir düzenleme gerçekleştirdik. Doğum iznine ayrılmıştır, raporlu, askerde olanlar ile ilgili de kapsamımız içindeler. Dönüş sonrası kadrolu çalışmalarını sürdürecekler.

TAŞERONUN KADROYA GEÇİŞİNDE 4 AŞAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Habertürk TV’de yayınlanan “Manşet” programına katıldı. Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili düzenlemedeki son durumu anlattı.

Ben kendi ekibime de teşekkür etmek istiyorum. 900 bin kişiyi kapsıyor. 4 aşamalı olarak anlatabiliriz yapacağımız çalışmaları. Yasal düzenlememizi de en kısa zamanda düzenleyeceğiz. Meclis yemininde yasal mevzuatımızı ortaya koyacağız. Merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen tüm taşerondaki işçi kardeşlerimizi, hiçbir şart olmadan 657 sayılı devlet memurları kanunumuzun 4D şeklindeki kadrolu işçi statüsüne geçişlerini en kısa sürede gerçekleştireceğiz.

Diğer taraftan belediye ve il özel idarelerimizde çalışan kardeşlerimiz var. Onların da istihdamlarını sağlayacağız.Geçici mevsimlik işçilerimiz de üçüncü aşamada. Onlar için büyük bir müjde şeklindeydi. 5 ay 29 gün çalışıyor bu işçilerimiz. Şeker fabrikalarında, ÇAYKUR’da, ormanlarda, yangın ile ilgili faaliyetlerle çalışanlar vardı. 4 ay daha çalışma sürelerini getirdik.

En son aşamamızda da kamu görevlileri toplu sözleşme sürelerinde çok gündem maddemizdi. Kasım ayının son haftasında kurul yaptık. İstişare etmiştik. 4C’de çalışanlar toplam 24 bin kişilik grubumuzun talepleri 4B’ye geçmekti. İstihdamları sağlanacak.