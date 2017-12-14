Kağıthane’de faciadan dönüldü! Freni boşalan TIR…

Kağıthane’de inşaat malzemesi yüklü tırın freni boşaldı. Freni boşalan tır yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra devrilerek 6 araca zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane, Talatpaşa, Aslıhan Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında inşaat malzemesi yüklü bir TIR sokağa girerek ilerlemeye başladı. Bir süre ilerledikten sonra karşı istikametten bir otomobilin gelmesi üzerine duraklayan TIR’ın freni boşalarak kaymaya başladı. Yaklaşık 100 metre kayan TIR yan yatarak devrildi. İnşaat malzemesi yüklü TIR’ın kaydığı sırada park halinde bulunan 6 otomobile de zarar verdiği öğrenildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazaya sebebiyet veren TIR’ın trafik sigortasının bulunmadığını belirten bir vatandaş, “Biz içerde oturuyorduk. Önce tır geldi, yukarı çıkmaya başladı. Bizim arabalar da park halindeydi. Freni tutmayınca geri kaymaya başladı. 6 araca zarar verdi. Çıkan ses üzerine panik yaptık, kendimizi dışarı attık. Manzarayı görünce şok olduk. İnşallah altında kimse kalmamıştır diye düşündük. Çok şükür ki yaralanan olmadı. Maddi hasar var ancak kazaya sebebiyet veren TIR’ın trafik sigortası yokmuş. Şuanda mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İHA