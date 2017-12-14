Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kağıthane’de silahlı saldırı! 1 yaralı

Kağıthane'de kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

02:3214 Aralık 2017
Gündem
Kağıthane’de silahlı saldırı! 1 yaralı
Kağıthane'de kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay, Büyükdere Caddesi üzerinde dün akşam saat 22 .00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıkları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıyı Şişli  Hamidiye  Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

resimid_4331381

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar