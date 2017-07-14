Kahraman Akşener tartışması mahkemeye taşındı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yaptığı açıklamada kendisine hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Meral Akşener hakkında 50 bin liralık tazminat davası açarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kahraman’ın avukatı aracılığı ile açtığı davanın dilekçesinde bir iftar yemeğindeki sohbet esnasında Kahraman’ın kendisiyle ilgili bir ifade kullandığını iddia eden Akşener’in, Kahraman’ın şahsını hedef alarak, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla ağır hakaretlerde bulunduğu belirtildi.

Dava dilekçesinde Akşener’den 50 bin lira manevi tazminat talep edildi. Ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

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