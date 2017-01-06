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Kahraman polis Fethi Sekin şehit olmadan önce de melekmiş

İzmir'de teröristlerin katliamını son mermisine kadar çatışarak önleyen Fethi Sekin hakkında sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşları trafik cezası yememesi için uyaran belge tüyleri diken diken etti.
15:096 Ocak 2017
Gündem
Kahraman polis Fethi Sekin şehit olmadan önce de melekmiş
İzmir'de teröristlerin katliamını son mermisine kadar çatışarak önleyen Fethi Sekin hakkında sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşları trafik cezası yememesi için uyaran belge tüyleri diken diken etti.

Kahraman polisimiz Fethi Sekin dün yaşanan İzmir saldırısında hain teröristlerle cesurca çatışarak şehit oldu. Türkiye’nin kahramanı olan Fethi Sekin hakkında sosyal medyada paylaşılan bir ceza uyarı makbuzu tüyleri diken diken etti. Bir sosyal medya kullanıcısı internette Fethi Sekin hakkında benzer paylaşımlar görünce, şehit polis Fethi Sekin’in kendisine yaptığı uyarı niteliğindeki iyiliği şu cümlelerle paylaştı;

ʻʻ
'Günlerden 10 Ekim 2016 Adliyede bir işim vardı arabamı Adliye karşısına yol kenarına park ettim işim biraz uzadı döndüğümde arabamın camında bu kağıdı buldum, Ceza yedim diye arkadaşımı aradım, ne kadar ceza Dedi baktım göremedim fotoğrafını çektim, internetten cezamı sorguladım böyle bir ceza yoktu, bugün paylaşımlarda buna benzer bir kağıt görünce çektiğim fotoğrafı aradım, buldum aynı isim, #FethiSekin meğerse bu kağıdı ceza yemesinler diye koyuyormuş ve çok kişiye bu konuda yardımcı oluyormuş... Yine bugün bir işim vardı Adliye yakınında öğleden sonra gidecektim hastamla randevum olduğu için hemen öğleden önce arabamla gittim, yolu daraltmışlardı geçmekte zorlandım, bir polis memurundan izin istedim bana yol verdi ama göz göze geldik, bir tedirginlik vardı sanki üzerinde çabucak geçmemi işaret etti, geçtim, gittim Beni 3 ay önce cezadan kurtaran, bugün yolumu açan bu iyi insan bugün bir çok kişinin hayatını kendi canını feda ederek kurtardı Hakkını helal et , mekanın cennet olsun şehidim, #izmir sana minnettar'

KAHRAMAN POLİS BU NOTLA UYARMIŞ

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