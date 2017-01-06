Kahraman polis Fethi Sekin şehit olmadan önce de melekmiş

'Günlerden 10 Ekim 2016 Adliyede bir işim vardı arabamı Adliye karşısına yol kenarına park ettim işim biraz uzadı döndüğümde arabamın camında bu kağıdı buldum, Ceza yedim diye arkadaşımı aradım, ne kadar ceza Dedi baktım göremedim fotoğrafını çektim, internetten cezamı sorguladım böyle bir ceza yoktu, bugün paylaşımlarda buna benzer bir kağıt görünce çektiğim fotoğrafı aradım, buldum aynı isim, #FethiSekin meğerse bu kağıdı ceza yemesinler diye koyuyormuş ve çok kişiye bu konuda yardımcı oluyormuş... Yine bugün bir işim vardı Adliye yakınında öğleden sonra gidecektim hastamla randevum olduğu için hemen öğleden önce arabamla gittim, yolu daraltmışlardı geçmekte zorlandım, bir polis memurundan izin istedim bana yol verdi ama göz göze geldik, bir tedirginlik vardı sanki üzerinde çabucak geçmemi işaret etti, geçtim, gittim Beni 3 ay önce cezadan kurtaran, bugün yolumu açan bu iyi insan bugün bir çok kişinin hayatını kendi canını feda ederek kurtardı Hakkını helal et , mekanın cennet olsun şehidim, #izmir sana minnettar'