Kahraman polis Fethi Sekin’in babası acı haberi hasta yatağında aldı

Akşam saatlerinde İzmir Bayraklı’da meydana gelen hain terör saldırısında kahramanlığı ile daha büyük bir felaketi önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası acı haberi hasta yatağında aldı. Metanetini koruyan ve oğlunun kahramanlık öyküsünü duyduğunda duygulanan baba ‘Vatan Sağolsun’ diye cevap verdi.

Akşam saatlerinde İzmir Bayraklı’da meydana gelen hain terör saldırısında kahramanlığı ile daha büyük bir felaketi önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası acı haberi hasta yatağında aldı. Metanetini koruyan ve oğlunun kahramanlık öyküsünü duyduğunda duygulanan baba ‘Vatan Sağolsun’ diye cevap verdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat olduğu öğrenilen Baba Mehmet Zeki Sekin'e Aydın Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve ADÜ Rektörü Cavit Bircan ziyaret etti. Metanetini koruyan kahraman polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’in sağlık durumundan dolayı cenazeye katılamayacağı belirtildi.

(İHA)

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