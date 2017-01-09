Kahraman polis Fethi Sekin’in küçük heykeli yapıldı

İzmir'deki patlamada hayatını hiçe sayarak katliamı önleyen şehit polis Fethi Sekin için küçük heykeller yapıldı. Heykellerden elde edilecek tüm gelir Sekin'in ailesine aktarılacak.

İzmir'deki patlamada hayatını hiçe sayarak katliamı önleyen şehit polis Fethi Sekin için küçük heykeller yapıldı. Heykellerden elde edilecek tüm gelir Sekin'in ailesine aktarılacak.

Vatandaşlar, canını feda etme pahasına teröristlere geçit vermeyerek adliyede bulunan yüzlerce vatandaş, memur, savcı ve hakimin hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin’in anısı önünde saygıyla eğilirken, güçlü bir vefa duygusu içinde. Toplumun birçok kesimi şehidin ailesine destek olmak için seferber olurken, sozcu.com.tr’nin haberleri ile harekete geçen Bodrumlu sanatçı Serkan Ezber kahraman polis Fethi Sekin’in küçük heykelini yaptı. Ezber, heykellerden elde edilecek tüm gelirin Sekin’in ailesine aktarılacağını söyledi.

Kahraman polis Fethi Sekin’in Bayraklı’daki İzmir Adliyesi’nde gerçekleşen terör saldırısında şehit düşmesi herkesi yasa boğdu. Şehit polisin eşi Rabi Sekin, 16 yaşındaki kızı Dila, 11 yaşındaki oğlu Tolunay, 10 yaşındaki kızı Nisanur’un gözyaşları ve feryatları yürekleri dağladı. Ailenin acısını paylaşan Türk halkı, maddi manevi destek olmak için seferber oldu.

İZMİR BAROSU KAMPANYA BAŞLATTI

Devlet ve millet şehit Sekin’in ailesine sahip çıkmak için el ele verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehidin eşi Rabia Sekin’i telefonla arayarak, devletin her desteğe hazır olduğunu söyledi. İzmir Barosu, şehit Fethi Sekin’in çocuklarının eğitimleri için kampanya başlattı ve avukatlara çağrıda bulundu. İzmir Ticaret Odası ve Nevvar Salih İşgören Vakfı da şehidin çocuklarına eğitim desteği verme kararı aldı. Galatasaray Spor Kulübü, Altınordu’nun alt yapısında futbol oynayan Tolunay Sekin’e kulübün altyapısı için kapısını açtı.

ADI EN GÜZEL PARKTA YAŞAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sozcu.com.tr’nin duyurduğu “İzmir halkı kahraman polis Fethi Sekin’in şehit düştüğü yerde heykelinin dikilmesini istiyor” haberine kayıtsız kalmadı. Kocaoğlu, adliyeye yakın bir noktada yeni yapılan İzmir’in en nitelikli parkına Şehit Fethi Sekin’in adının verileceğini ve heykelinin buraya dikileceğini açıkladı.

ŞEHİT POLİSİN HEYKELİNİ YAPTI

Bodrumlu sanatçı Serkan Ezber de şehit polisin ailesine destek olmak için kollarını sıvadı. Sadece özel sipariş üzerine eserler yapan Ezber, şehit polis Fethi Sekin’in 35 santimetre boyunda özel heykelini yaptı. Hummalı bir çalışma ile anlamlı heykeli üç günde yapan Ezber, “Adliyeye yapılan terör saldırısı sonrası yaşanan acılar, Fethi Sekin’in kahramanlığı ve geride kalan çocuklarının gözyaşları beni de derinden etkiledi. Bir yurttaş olarak aileye destek olmak için neler yapacağımı düşünüyordum. sozcu.com.tr’de bir yandan Fethi Sekin’in çocuklarının artık bütün vatana emanet olduğu, diğer yandan da İzmirliler’in şehidin heykelinin dikilmesini istediği haberlerini okuyunca, aklıma bu fikir geldi. Hem bu eserle kahraman polisimizin anısını yaşatmak, hem de aileye destek olabilmek için ekip arkadaşlarım ile birlikte bu özel heykelini yaptık’ dedi.

KALBİMİZDE YAŞAYAN KAHRAMAN

Şehit polis Fethi Sekin’in üniforması ile betimlendiği heykelin yanına konulan levhaya “Kalbimizde yaşayan kahraman” sözleri yazıldı. Ezber, bir adet ürettiği şehit polis Fethi Sekin heykelini açık artırma ile satışa sunacağını ve gelirin tamamını aileye ileteceğini söyledi. Ezber, “Ailenin kabul etmesi halinde, onlar için de ikinci heykelini yapmak isterim” diye konuştu. Ezber, açık artırma hakkındaki detayları www.selecttheface.com adlı web sitesinden duyuracağını belirtti.

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