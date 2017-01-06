Kahraman polisin anısı İzmir’in en güzel parkında yaşayacak!

İzmir, büyük bir katliam girişimini önleyen kahraman polis Fethi Sekin'e minnet duygusunu her kesimde ortaya koyuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de önemli bir karar aldı. SÖZCÜ'nün haberleri ile duyurduğu "İzmirliler şehit polisin heykelinin dikilmesini istiyor" çağrısına Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kayıtsız kalmadı. Kocaoğlu, Şehit Polis Fethi Sekin'in adının İzmir'in yeni yapılan ve en nitelikli parkına verileceğini açıkladı. Kocaoğlu, şehit polisin heykelinin de bu parka dikileceğini bildirdi.

İzmir, büyük bir katliam girişimini önleyen kahraman polis Fethi Sekin'e minnet duygusunu her kesimde ortaya koyuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de önemli bir karar aldı. SÖZCÜ'nün haberleri ile duyurduğu "İzmirliler şehit polisin heykelinin dikilmesini istiyor" çağrısına Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kayıtsız kalmadı. Kocaoğlu, Şehit Polis Fethi Sekin'in adının İzmir'in yeni yapılan ve en nitelikli parkına verileceğini açıkladı. Kocaoğlu, şehit polisin heykelinin de bu parka dikileceğini bildirdi.

Halkı ve vatanı için canını feda ederek yüzlerce insanın hayatını kurtaran polis Fethi Sekin, şehit düştüğü yerde ölümsüzleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, terör saldırısına uğrayanBayraklı Adliyesi’nin çok yakınındaki yeni parka Şehit Polis Fethi Sekin’in adını verme karar aldı.

Yapımına büyük kaynak ve emek harcanan kentin en nitelikli parkı bu hafta sonund törenle açılacaktı. Ancak yaşanan elim olay nedeni ile açılış töreni ertelendi. Açılı beklenmeden ismi belirlendi. Kocaoğlu, SÖZCÜ’nün ‘İzmirliler şehidin heykelinin dikilmesin istiyor’ haberi üzerine de vatandaşların talebini uygun görerek, ‘Heykelini bu parka dikeceğiz’ dedi.

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PARK O ADLİYEYE ÇOK YAKIN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kahraman polis memuru Fethi Sekin’in anısı önünde saygıyla eğildiklerini belirterek, ‘Bizi bölemeyecekler. Bizi yıkamayacaklar. Ülkesi ve milleti uğruna canını hiçe sayan Fethi Sekinler var olduğu müddetçe birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar. İzmirliler olarak ona olan borcumuzu ödeyemeyiz ama anısını yaşatmayı da kutsal bir görev olarak biliyoruz. Bu nedenle şu an açılışa hazır haldeki, sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de en güzel yeşil alan düzenlemelerinden biri olan Park İzmir’e onun adını vermeyi uygun bulduk. Yaklaşık 40 dönümlük park alanı, kahraman polisimizin şehit düştüğü Adliye binasına çok yakın. Burada şehidimizin motosikletli bir heykelini de dikeceğiz” diye konuştu.

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ŞEHİT EN GÜZEL PARKTA ÖLÜMSÜZLEŞECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nde modern ve yenilikçi bir anlayışla 40 dönüm alan üzerinde tasarlanan ‘Park İzmir’in, bu hafta sonu açılacağını duyurmuştu. Saldırı sonrası açılış töreni ertelenen Park İzmir, acı olayın yaşandığı İzmir Adliyesi’nin yakınında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 10 milyon liraya mal ettiği, dört etap halinde projelendiren parkın içinde ‘Park İzmir', ‘Park İzmir Kaykay', ‘Park İzmir Çocuk' ve ‘Park İzmir Çamlık' bölümleri bulunuyor. Park İzmir’in, 7'den 70'e her yaş grubuna uygun aktivite alanları, çocuk oyun ve spor alanları ve yeşil alan düzenlemeleriyle bölgede yaşayanların hem dinlenme, hem eğlenme, hem de spor yapma ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor.

İzmir'in yeni parkı, yapılan ışık düzenlemeleri ile geceleri de ayrı bir görünüme bürünüyor. Parkta su ve ışık şovlarının uygulanacağı havuz, amfitiyatro, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, skate ve macera parkı aktiviteleri de yer alıyor.

Wi-fi erişimi, USB şarj noktaları, kendi kendini temizleyen akıllı tuvaletler de var. İçinden su kanalı geçiyor. İzmir Park'ta, mevsim değişikliklerine göre farklı renk ve koku özelliklerine sahip olan gravilya, çınar, mabet ağacı, sığla ve meşe gibi büyüdükçe anıt ağaç formuna ulaşabilecek ağaçlar ile sedir, tarçın, çam, pembe çiçekli akasya, ıhlamur, palmiye türlerinde olmak üzere toplam 800 ağacın yanı sıra yaklaşık 32 bin çalı ve yer örtücü bitki yer alıyor.

Çevrenin ihtiyacı da göz önünde bulundurularak planlanan otoparkların üzerini pembe çiçekli akasyalar süslüyor. Şehit polisin adı işte burada, İzmir’in en nitelikli parkında ölümsüzleştirilecek.