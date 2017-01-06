Kahraman polisin heykeli dikilsin

Vatandaşlar, kahraman polis Fethi Sekin'in mutlu günlerinde çekildiği ve dün şehit edildiği bu noktaya heykelinin dikilmesi için sosyal medyada yetkililere çağrı yaparak kampanya başlattı.

İzmir Bayraklı Adliyesi’ndeki bombalı terör saldırısında hayatını feda etme pahasına teröristlere müdahale eden Şehit Polis Fethi Sekin büyük bir faciayı önledi. O olmasaydı, teröristler bomba yüklü aracı hakim ve savcıların kullandığı otoparka sokacak, ardından da adliyenin içine girerek roketatarlar, el bombaları ve kaleşnikof tüfekler ile katliam yapacaktı. Teröristlerin asıl amacının, hakimler ve savcıların bulunduğu kata çıkarak, çok önemli soruşturma ve davaları yürüten savcı ve hakimleri katletmek istediği de ortaya çıktı. Ancak kahraman polis Fethi Sekin tehlikeyi çok çabuk sezdi, hızlı davranarak ve teröristlerin geçişine izin vermeyerek etkili bir savunma yaptı. Silahını çeken Sekin, teröristlerden birini öldürürken, diğer teröristin kurşunu ile şehit edildi. İkinci terörist de Sekin’in silah arkadaşları tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

ONA BÜTÜN VATAN MİNNETTAR

Saldırı esnasında adliyede bulunan yüzlerce devlet görevlisi, hukukçu ve vatandaşlar, hayatlarını kurtaran Sekin’e minnet duygusu içinde. Ona bütün vatan minnettar.. Kahraman polise duyulan büyük saygı ve minnet duygusu ile harekete geçen İzmirliler onun bu fotoğrafını sosyal medya sayfalarına taşıdı. Mutlu günlerinde, görev yaptığı adliye önünde çekilmişti bu fotoğrafı. Şimdi İzmirliler, işte tam bu noktaya, Şehit Polis Fethi Sekin’in heykelinin dikilmesi için sosyal medyada imza kampanyası başlattı.