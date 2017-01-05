Kahraman şehit polis Fethi Sekin sayesinde İzmir’de katliam önlendi!

İzmir Adliyesi'nde görevli olan ve bu akşam yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in dikkati katliamı önledi. Şehit polis Fethi Sekin, teröristlerin kullandığı aracı durdurmak ve aramak isteyince hainlerin planladığı daha büyük bir facia önlenmiş oldu. 3 yıl öncesi trafik kazasında ölümden dönen şehit polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle son mermisine kadar çatıştığı, teröristlerin roketatar ve el bombaları ile gerçekleştirmek istedikleri korkunç katliamı önlediği belirtildi.

İzmir Adliyesi'nde görevli olan ve bu akşam yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in dikkati katliamı önledi. Şehit polis Fethi Sekin, teröristlerin kullandığı aracı durdurmak ve aramak isteyince hainlerin planladığı daha büyük bir facia önlenmiş oldu. 3 yıl öncesi trafik kazasında ölümden dönen şehit polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle son mermisine kadar çatıştığı, teröristlerin roketatar ve el bombaları ile gerçekleştirmek istedikleri korkunç katliamı önlediği belirtildi.

Fethi Sekin, İzmir Adliyesi önünde görevli olan ve bugün hain saldırı sonucu şehit olan polisimiz. Kahraman polis Fethi Sekin, teröristlerin kullandığı aracı, şüpheli davranışlarından dolayı aramak istemesinden dolayı paniğe kapılan teröristler araçtan inip koşmaları üzerine bomba diye bağırarak çevredeki herkesi uyarmaya çalıştığı söylendi. Araçtan çıkan teröristler, uzaktan kumanda düzeneği ile aracı patlattılar. Polis memuru Fethi Sekin ise teröristlerle son mermisine kadar çatışarak yapmayı planladıkları esas katliamı böylece önlemiş oldu. Ölü geçirilen teröristlerin üzerinden çıkan ve ele geçirilen mühimmatlardan daha büyük bir katliam planladıkları fakat bunu şehit polisimiz Fethi Sekin’in dikkati sayesinde önlendiği İzmir Valisi tarafından canlı yayında açıklandı.

KAHRAMAN POLİS FETHİ SEKİN’İN DİKKATİ PLANLARINI BOZDU!

Bugün saat 16.10’da, Bayraklı İlçesi İslam Kerimov Caddesi’nden İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin’in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle, LPG’li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi. Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamanın sesi, Bayraklı ve Bornova ilçeleri başta olmak üzere İzmir’in büyük bölümünde duyulurken, parçalanan araçla çevresindeki araçlar yanmaya başladı. Yaralananlar kanlar içinde yere yığılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli ‘Şahinler Timi’nde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü.

ŞEHİT POLİS 3 YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

İzmir Bayraklı Adliye binası önünde bombalı araçla saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ‘in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü bildirildi. Şehit Fethi Sekin, o dönem İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde motosikletli ‘Şahinler’ timlerinde görevli iken, geri manevra yapan bir otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp bel ve sırtından yaralanmış, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti

55 GÜN ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ

Teröristlerle çatışırken şehit olan ve katliamı önleyen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden kaybettiği ortaya çıktı. Katliamı önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.