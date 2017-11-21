Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 1 ölü,3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yarandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 30. kilometresinde yer alan Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Cihan Yüksel idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce kamyonete ardından hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fevzi Mıhçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. İHA