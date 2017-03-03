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Kaldırımda yürüyen öğrencinin kulağına dikenli tel takıldı

Çanakkale'de kaldırımda yürürken kulağına okulu çevreleyen dikenli tellerin takıldığı ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Berke Taş, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
19:393 Mart 2017
Gündem
Kaldırımda yürüyen öğrencinin kulağına dikenli tel takıldı
Çanakkale'de kaldırımda yürürken kulağına okulu çevreleyen dikenli tellerin takıldığı ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Berke Taş, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu önünde yürüyen Gazi Ortaokulu öğrencisi Berke Taş’ın sol kulağına okulu çevreleyen tel örgünün telleri takıldı.

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Acı içinde kıvranan Berte Taş’ın yardım çığlıklarına okul yönetimi ve çevredekiler koştu. Berke Taş, çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kulağına takılan teller kesilerek kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Berke Taş, kulağında kalan telle, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Taş’ın kulağındaki tel çıkarılıp, pansuman yapıldıktan sonra taburcu edildi.

DHA

Son güncelleme: 20:1903.03.2017
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