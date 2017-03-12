Kalın: En sert tepkiyi AB göstermeli!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda ile yaşanan diplomatik skandal hakkında önemli açıklamalar da bulunarak, "Eğer Avrupa ülkeleri demokratik standarlar konusunda samimiyse Hollanda'nın bu tutumuna tepki göstermeliler. En sert tepkiyi Avrupa Birliği göstermeli" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda ile yaşanan diplomatik skandal hakkında önemli açıklamalar da bulunarak, "Eğer Avrupa ülkeleri demokratik standarlar konusunda samimiyse Hollanda'nın bu tutumuna tepki göstermeliler. En sert tepkiyi Avrupa Birliği göstermeli" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim, Habertürk TV’ye yaptığı açıklamada Hollanda ile yaşanan krizi değerlendirdi. Kalın’ın yaptığı açıklamalarda satırbaşları şöyle;

“Sayın cumhurbaşkanımızın da ifade etttiği gibi Avrupa’nın geleceği bizi endişelendiriyor. Irkçı, faşist, azınlık karşıtı grupların etkin olduğu Avrupa’nın ana siyasetini belirlediği günlerde böyle bir karar alınması endişeleri haklı gösteriyor. Hiçbir diplomasi kuralıyla uyuşmadığı gibi demokratik hakların da ihlali anlamına geliyor.”

“Diplomatik dokunulmazlığı olan çalışanlarımız kuşatma altında bunu kaldırmaları gerekir. Resmi araçlarımız rehin alınmış durumda. Vatandaşlarımıza karşı orada uygulanan şiddeti gördünüz. Bunun derhal sonlandırılması gerekiyor. Burada Bu hakikaten Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici tabloyla karşı karşıyayız”

“Hiçbir şekilde gerilimden yana değiller. Çeşitli vesilelerle Avrupalı siyasilerin beyanatlar verdiğini görüyoruz. Avrupalı bazı ülkeler referandum sonucunu etkilemeye yönelik hareket içerisindeler. Referandumun sonucunu millet verecek. Kampanyanın bir tarafında bulunanları engellemeye yönelik faaliyetlerinden vazgeçmeleri gerek. Eğer Avrupa ülkeleri demokratik standarlar konusunda samimiyse Hollanda’nın bu tutumuna tepki göstermeliler. En sert tepkiyi Avrupa Birliği göstermeli”

“Gelişmelere göre gerekli adımları, nasıl cevap vereceğimizi kararlaştırırız. Bu adımları ileri götürürlerse karşılıksız kalmaz. Hollanda veya başka bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti’ni baskı altına almaya çalışıyorsa beyhude bir çaba içerisinde olduklarını bilmeleri gerekir. Vatandaşlarımızın kararlılığını eksiltmeyecektir. Bu yaptıkları hareketle oradaki vatandaşlarımız daha heyecanlı şekilde demokratik haklarını 16 Nisan’da kullanacaklar. En güzel cevabı sandıkta verecekler”

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