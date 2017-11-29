Kamramanmaraş’ta hisedilen depremin büyüklüğü ne kadar ve merkez üssü neresi? Son depremler…

Kahramanmaraş'ta hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Depremin büyüklüğü ne kadar, merkez üssü neresi ve son depremler Google üzerinden araştırılıyor. İşte korkutan depremin detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler bilgisi...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesinde, saat 15.37'de meydana geldi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı. İşte son depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER