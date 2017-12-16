Kamu bankalarının ilanı neden adil dağıtılmıyor?

Özgür Özel, kamu ilanlarının ağırlıkla Sabah, Star ve Yeni Şafak gibi iktidar yanlısı gazetelerde yayımlandığını hatırlattı. SÖZCÜ ve Cumhuriyet’e neden ilan verilmediğinin açıklanmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, kamu ilanlarındaki adaletsizlikle ilgili Başbakan Binali Yıldırım'a 3 soru yöneltti.

Önergesinde önce, “Hükümetin basın özgürlüğü konusundaki kötü karnesi, uluslararası kuruluşların raporlarında da sabittir. İktidar, kendisine muhalif olarak gördüğü, asıl işi olan gazeteciliği yapan, basın yayın kuruluşlarına yönelik ciddi bir baskı uygulamaktadır” görüşünü dile getirdi. Ardından da şu tespitleri yaptı:

İLANLAR BASKININ ARACI: Bu baskının önemli bir aracı da kamu bankalarının reklamlarının dağılımı konusunda kendisini göstermektedir. Son dönemde ABD'de bir genel müdür yardımcısı da tutuklu bulunan ve İran ambargosunun delinmesi sürecindeki rolüyle gündeme gelen Türkiye Halk Bankası'nın 1 Ekim 2008'den 14 Aralık 2017'ye kadar verdiği kamu reklamlarında en büyük payın, Sabah Gazetesi'ne verildiği görülmektedir.

HALKBANK'IN REKLAMLARI: Türkiye Halk Bankası'nın ilgili tarihler arasında verdiği toplam 974 bin 51 sütun reklamın yüzde 14.5'lik bölümü Sabah Gazetesi'ne, yüzde 12.8'lik bölümü Star Gazetesi'ne, yüzde 11.9'luk bölümü Yeni Şafak Gazetesi'ne verilmiştir. Türkiye'nin tirajı en yüksek olan gazeteleri ise bu reklamlardan yeterince pay alamamaktadır. Çok satan gazeteler arasında yer alan SÖZCÜ Gazetesi'nin bu pastadan aldığı pay yüzde 0.4, Hürriyet Gazetesi'nin ise yüzde 4.7 olarak kayıtlarda yer almaktadır.

YANDAŞA MADDİ DESTEK: İktidara muhalif kimlikleri bilinen SÖZCÜ Gazetesi 2013 yılından, Cumhuriyet gazetesi ise 2014 yılından beri Türkiye Halk Bankası'ndan reklam alamamaktadır. Bu rakamlardan da görülmektedir ki, iktidar partisi, kamu eliyle, kendisiyle iltisaklı basın yayın kuruluşlarına maddi destek sağlamakta, kendisiyle aynı görüşü benimsemeyen ya da tarafsız yayıncılık ilkelerine sadık basın yayın kuruluşlarını ise reklam vermeyerek cezalandırmaktadır.

CEVAP BEKLEYEN 3 SORU: CHP'li Özel, bu tespitlerinden sonra Başbakan Yıldırım'dan şu soruları yanıtlamasını istedi:

– Türkiye Halk Bankası'nca verilen reklamların hangi gazetelere verileceğine yönelik iktidarınızın bir talimatı var mıdır?

– Türkiye Halk Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının 2002 yılından bu yana reklam verdiği basın yayın kuruluşları ve dağılımı nedir?

– Kamu kurumlarının reklamlarının dağılımı noktasında daha adil bir ölçüt belirleme noktasında bir çalışmanız bulunmakta mıdır?