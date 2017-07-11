Kamuya sınavsız KPSS’siz 25 bin memur alınacak! (Başvurular bitti mi?)

Devlet personel alımı için harekete geçti. Hükümet sorumluluk alarak üniversiteden devlet dairelerine kadar pek çok kamu kurumuna eleman alacak. Her bakanlık kendi bünyesine alacağı elemanları açıklarken. Devlet Personel Başkanlığı'da (DBP) kamu kurumlarının ihtiyaçlarını duyuruyor.

Kamu çalışanı olmak isteyen herkes DBP’nin internet sitesinden kendisi için uygun gördüğü işler için başvuruda bulunabilecek. An itibarı ile DBP’nin sitesinde 25628 açık pozisyon bulunuyor. Devlet dairelerinden üniversitelere kadar pek çok kurum ve kuruluş çalışan arıyor.

YERLEŞTİRME TAKVİMİ

– Sağlık Bilimleri Üniversitesi; 63 akademik personel alımı yapacak. (Son başvuru 12 Temmuz)

– TÜBİTAK MAM GMBE; belirli bir sürede 36 proje personeli alacak. (Son başvuru 12 Temmuz)

– Ahi Evran Üniversitesi; 5 akademik personel alacak. (Son başvuru 12 Temmuz)

– Kırıkkale Üniversitesi 26 akademik personel alacak. (Son başvuru 12 Temmuz)

– TÜBİTAK BİLGEM; belirli bir sürede 25 proje personeli alacak. (Son başvuru 13 Temmuz)

– Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı; 5 uzman, 2 destek Personeli ve 1 iç denetçi istihdam edecek (Son başvuru 14 Temmuz)

– Hacettepe Üniversitesi; 79 sözleşmeli personel alacak (Son başvuru 14 Temmuz)